Курс валют на 17 декабря: гривна продолжает укрепляться

Сегодня в 10:35

Национальный банк Украины на 17 декабря установил курс доллара на уровне 23,49 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 26,18 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

На Львовщине иностранцы украли банковский терминал

В обменниках доллар покупают по 23,43 грн. Продают по 23,40 грн.

За евро предлагают 25,98 грн. Продают по 26,05 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.