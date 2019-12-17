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Курс валют на 17 декабря: гривна продолжает укрепляться

Курс валют на 17 декабря: гривна продолжает укрепляться (6 новостей)

«Во вторник, 17 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил новый курс валют - гривна продолжила укрепляться»

Национальный банк Украины на 17 декабря установил курс доллара на уровне 23,49 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 26,18 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,43 грн. Продают по 23,40 грн.

За евро предлагают 25,98 грн. Продают по 26,05 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  17.12.19, 06:00 На 17 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,49 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.12.19, 08:30 На вторник, 17 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты незначительно, но потеряли в цене. Согласно данным на официальном…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.12.19, 08:30 Валюта остается стабильной
Капитал Капитал  ·  17.12.19, 08:43 Национальный банк Украины на вторник, 17 декабря, установил официальный курс гривны на уровне 23,4904 грн за доллар против 23,498 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  17.12.19, 08:44 Во вторник, 17 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил новый курс валют - гривна продолжила укрепляться.
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