Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает (5 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 18.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины на 18 декабря установил курс доллара на уровне 23,46 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 26,19 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

Курс доллара вырос на закрытии межбанка

В обменниках доллар покупают по 23,31 грн. Продают по 23,38 грн.

За евро предлагают 25,89 грн. Продают по 26,02 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

Обновлено в 09:54 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 4 коп., а в продаже - на 1 коп.

Обновлено в 10:14 Официальный курс валют НБУ на сегодня 18.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 18 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA