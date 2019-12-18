  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает
Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 10:14
· Банк · Доллар
Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает

Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает (5 новостей)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 18.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины на 18 декабря установил курс доллара на уровне 23,46 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 26,19 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

Курс доллара вырос на закрытии межбанка
Курс доллара вырос на закрытии межбанка

В обменниках доллар покупают по 23,31 грн. Продают по 23,38 грн.

За евро предлагают 25,89 грн. Продают по 26,02 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

Обновлено в 09:54 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 4 коп., а в продаже - на 1 коп.

Обновлено в 10:14 Официальный курс валют НБУ на сегодня 18.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 18 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  18.12.19, 08:30 В среду, 18 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар немного потерял в цене, а евро – наоборот. По данным на официальном сайте…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 08:35 Доллар дешевеет в банках
Канал 112 Канал 112  ·  18.12.19, 09:54 Средний курс доллара в украинских банках в среду, 18 декабря, составляет 23,26-23,54 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  18.12.19, 10:14 Официальный курс валют НБУ на сегодня 18.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 18 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает

Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает
На таможня запустили первый сканер фур

На таможня запустили первый сканер фур
Сенат США утвердил санкции против &quot;Северного потока - 2&quot;

Сенат США утвердил санкции против "Северного потока - 2"
Премьер рассказал, на сколько должны снизиться цены на бензин

Премьер рассказал, на сколько должны снизиться цены на бензин
В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты

В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты
Курс валют на 17 декабря: гривна продолжает укрепляться

Курс валют на 17 декабря: гривна продолжает укрепляться
Импорт электроэнергии из России может уничтожить украинскую генерацию, – Энергосообщество

Импорт электроэнергии из России может уничтожить украинскую генерацию, – Энергосообщество
Курс доллара вырос на закрытии межбанка

Курс доллара вырос на закрытии межбанка
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Нет уничтожению угольной промышленности&quot;: под Радой митингуют шахтеры

"Нет уничтожению угольной промышленности": под Радой митингуют шахтеры
Правительство Украины «в шоке»: украинцы массово покидают страну

Правительство Украины «в шоке»: украинцы массово покидают страну
В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина

В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать…
В столице работу общественного транспорта в новогоднюю ночь планируют продлить на 3 часа

В столице работу общественного транспорта в новогоднюю ночь планируют продлить…
Дело Шеремета: апелляцию подозреваемой рассмотрят в январе

Дело Шеремета: апелляцию подозреваемой рассмотрят в январе
С 2010 года за рубеж уехали и там остались почти 4 миллиона украинцев – Дубилет

С 2010 года за рубеж уехали и там остались почти…
Жесткий реформатор и дипломат-&quot;пожарный&quot;: кто такая Кристина Квин

Жесткий реформатор и дипломат-"пожарный": кто такая Кристина Квин
Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на 8 февраля 2020

Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.