Курс валют на 2 мая: доллар и евро заметно упали в цене (4 новости) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 02.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины на 2 мая установил курс доллара на уровне 26,49 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 11 коп. Стоит 29,49 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

Украина увеличила государственный долг

В обменниках доллар покупают по 26,67 грн, продают по 26,74 грн.

За евро предлагают 29,42 грн. Продают по 29,88 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

В Украине подорожают услуги оформления паспортов. Цены вырастут с 1 июля 2019 года. Восстановить потерянный паспорт или оформить ID-карту не позднее, чем через 20 дней будет стоить 126 грн. Сейчас услуга обходится в 87 грн. С 174 до 252 грн подорожает сделать это не позднее, чем через 10 рабочих дней.