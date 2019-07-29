Курс валют на 29 июля: доллар немного подешевел, евро – без изменений (5 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 29.07.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 июля, курс доллара на уровне 25,43 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 5 коп. Евро подорожал на 1 коп. и составляет 28,33 грн. Курс российского рубля также несколько подешевел и составляет 0,402 грн.

Обновлено в 10:39 Официальный курс валют НБУ на сегодня 29.07.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 29 июля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

Обновлено в 11:45 В то время, как НБУ укрепил гривну почти на 5 копеек, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,45 коп. до 25,6028 UAH/USD, курс покупки - на 0,3 коп. до 25,2637 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.u