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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 11:45
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Курс валют на 29 июля: доллар немного подешевел, евро – без изменений

Курс валют на 29 июля: доллар немного подешевел, евро – без изменений (5 новостей)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 29.07.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 июля, курс доллара на уровне 25,43 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 5 коп. Евро подорожал на 1 коп. и составляет 28,33 грн. Курс российского рубля также несколько подешевел и составляет 0,402 грн.

Обновлено в 10:39 Официальный курс валют НБУ на сегодня 29.07.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 29 июля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

Обновлено в 11:45 В то время, как НБУ укрепил гривну почти на 5 копеек, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,45 коп. до 25,6028 UAH/USD, курс покупки - на 0,3 коп. до 25,2637 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.u

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс валют на 29 июля: доллар немного подешевел, евро – без изменений»
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 25,43 гривны за доллар
Фото Курс валют на сегодня 29 июля - доллар дешевеет, евро стал дороже
Фото Доллар и евро подешевели еще сильнее с понедельника: курс в киевских обменниках
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Канал 112 Канал 112  ·  29.07.19, 08:00 Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 июля, курс доллара на уровне 25,43 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.07.19, 08:33 На понедельник, 29 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта несколько утратила…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  29.07.19, 10:39 Официальный курс валют НБУ на сегодня 29.07.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 29 июля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  29.07.19, 11:45 В то время, как НБУ укрепил гривну почти на 5 копеек, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на…
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