Курс валют на 30 июля: гривна продолжает укрепляться (6 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 30.07.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

На 30 июля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,25 гривен за доллар США. Об этом сообщает сайт Национального банка Украины. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 июля установлены на таком уровне: 25,252582 гривен за доллар; 28,078346 гривен за евро; 0,397550 грн за российский рубль; 31,045350 гривен ...

Сообщение Нацбанк установил официальный курс гривны на 30 июля появились сначала на Прямий.

Обновлено в 09:16 На сегодня, 30 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,25 грн/долл. Об этом сообщается на сайте национального регулятора. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 июля установлены на таком уровне: 25.252582 грн…

Нацбанк немного снизил курс гривны

Обновлено в 10:40 Официальный курс валют НБУ на сегодня 30.07.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 30 июля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA