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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:45
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Курс валют на 6 августа: доллар стремительно дорожает

Курс валют на 6 августа: доллар стремительно дорожает (8 новостей)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 06.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

На вторник, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, обе валюты продолжают прибавлять в цене. Причем евро – вдвое быстрее, чем доллар США.

Согласно данным Нацбанка, во вторник, 6 августа, американский доллар будет стоить 25 гривен 73 копейки.

Это на 19 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

В свою очередь, стоимость евро увеличится на 41 копейку по сравнению с курсом за 5 августа.

Нацбанк немного снизил курс гривны
Нацбанк немного снизил курс гривны

Его цена составит 28 гривен 77 копеек.

Обновлено в 10:00 Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 5 августа на 7,13 коп. до 25,8697 UAH/USD, курс покупки - на 4,19 коп. до 25,4819 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.…

Обновлено в 10:45 Официальный курс валют НБУ на сегодня 06.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 6 августа. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

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УНН УНН  ·  06.08.19, 06:05 На 6 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,74 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.08.19, 07:10 Национальный банк Украины на 6 августа установил курс доллара на уровне 25,73 грн. Это на 20 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 41 коп. Стоит 28,77 грн. Курс российского…
РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.19, 07:45 Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,73 гривен за доллар, что еще на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.08.19, 08:31 За неделю курс доллара в Украине "развернулся", перейдя от падения к росту. Доллар подорожал к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-2%. Такие данные предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.08.19, 10:00 Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 5 августа на 7,13 коп. до 25,8697 UAH/USD, курс покупки - на 4,19 коп. до 25,4819…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  06.08.19, 10:45 Официальный курс валют НБУ на сегодня 06.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 6 августа. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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