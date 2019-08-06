Курс валют на 6 августа: доллар стремительно дорожает (8 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 06.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

На вторник, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, обе валюты продолжают прибавлять в цене. Причем евро – вдвое быстрее, чем доллар США.

Согласно данным Нацбанка, во вторник, 6 августа, американский доллар будет стоить 25 гривен 73 копейки.

Это на 19 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

В свою очередь, стоимость евро увеличится на 41 копейку по сравнению с курсом за 5 августа.

Нацбанк немного снизил курс гривны

Его цена составит 28 гривен 77 копеек.

Обновлено в 10:00 Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 5 августа на 7,13 коп. до 25,8697 UAH/USD, курс покупки - на 4,19 коп. до 25,4819 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.…

Обновлено в 10:45 Официальный курс валют НБУ на сегодня 06.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 6 августа. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA