Курс валют на 8 августа: доллар значительно подешевел (7 новостей) «Нацбанк Украины в среду, 8 августа, повысил официальный курс гривни на 11 копеек - до 27,0211 гривни за доллар против…»

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 августа 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 13 копеек - до 27,19 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 8 копеек - до 26,92 гривен за доллар. По сравнению с данными 7 августа курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 31,69 гривен за доллар.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,30 - 27,10 (26,60 - 27,25 - 7 августа), продажи 27,07 - 27,90 (27,18 - 27,90 - 7 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9248 (27,0391 - 7 августа), продажи - 27,1994 (27,3290 - 7 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,45 (30,55 - 31,55 - 7 августа), продажи - 31,40 - 32,51 (31,49 - 32,32 - 7 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1160 (31,1736 - 7 августа), продажи - 31,6939 (31,7353 - 7 августа) грн за евро.

Нацбанк снова ослабил курс гривны

Курс покупки российского рубля составляет 2,820 - 4,220 (2,820 - 4,230 - 7 августа), продажи - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 7 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,932 (3,937- 7 августа), продажи 4,337 (4,332 - 7 августа) грн за 10 рублей.