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Курс валют на 8 августа: доллар значительно подешевел

Курс валют на 8 августа: доллар значительно подешевел (7 новостей)

«Нацбанк Украины в среду, 8 августа, повысил официальный курс гривни на 11 копеек - до 27,0211 гривни за доллар против…»

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 августа 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 13 копеек - до 27,19 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 8 копеек - до 26,92 гривен за доллар. По сравнению с данными 7 августа курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 31,69 гривен за доллар.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,30 - 27,10 (26,60 - 27,25 - 7 августа), продажи 27,07 - 27,90 (27,18 - 27,90 - 7 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9248 (27,0391 - 7 августа), продажи - 27,1994 (27,3290 - 7 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,45 (30,55 - 31,55 - 7 августа), продажи - 31,40 - 32,51 (31,49 - 32,32 - 7 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1160 (31,1736 - 7 августа), продажи - 31,6939 (31,7353 - 7 августа) грн за евро.

Нацбанк снова ослабил курс гривны
Нацбанк снова ослабил курс гривны

Курс покупки российского рубля составляет 2,820 - 4,220 (2,820 - 4,230 - 7 августа), продажи - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 7 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,932 (3,937- 7 августа), продажи 4,337 (4,332 - 7 августа) грн за 10 рублей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс валют на 8 августа: доллар значительно подешевел»
Фото Курс валют на 8 августа: гривна укрепилась
Фото Наличный курс доллара в продаже еще немного снизился
Фото Справочный курс доллара опустился до 26,95 гривен за доллар
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 08:30 На среду, 8 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар подешевел, а евро вырос в цене. По официальным данным Национального…
Голос.UA Голос.UA  ·  08.08.18, 08:48 Национальный банк Украины на 8 августа 2018 года повысил курс гривны более чем на 11 копеек – до 27,02 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте…
Капитал Капитал  ·  08.08.18, 09:05 Нацбанк Украины на среду, 8 августа, укрепил официальный курс гривны на 11 копеек - до 27,0211 гривны за доллар против 27,1317 гривны за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 10:08 Нацбанк Украины в среду, 8 августа, повысил официальный курс гривни на 11 копеек - до 27,0211 гривни за доллар против 27,1317 гривни за доллар во вторник.
Канал 112 Канал 112  ·  08.08.18, 10:44 Средний курс доллара в банках в среду, 8 августа, составляет 26,94-27,23 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел в покупке на 6 коп., а в продаже на 9 коп. Евровалюта на покупке упала…
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