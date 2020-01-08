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Курс валют на 8 января: позиции доллара и евро стабильны (5 новостей) «Курс евро в банках снижается»

Национальный банк Украины на 8 января установил курс доллара на уровне 23,67 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 3 коп. Стоит 26,39 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

Верховный суд подтвердил законность признания неплатежеспособным и ликвидации…

В обменниках доллар покупают по 23,80 грн. Продают по 24 грн.

За евро предлагают 25,99 грн. Продают по 26,48 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам 2020-го курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.