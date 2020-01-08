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Курс валют на 8 января: позиции доллара и евро стабильны

Курс валют на 8 января: позиции доллара и евро стабильны (5 новостей)

«Курс евро в банках снижается»

Национальный банк Украины на 8 января установил курс доллара на уровне 23,67 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 3 коп. Стоит 26,39 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,80 грн. Продают по 24 грн.

За евро предлагают 25,99 грн. Продают по 26,48 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам 2020-го курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс валют на 8 января: позиции доллара и евро стабильны»
Фото Доллар остановился на новой отметке
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 23,68 гривны за доллар
Фото Курс валют на сегодня 8 января - доллар подешевел, евро подешевел
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.01.20, 08:30 На среду, 8 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты практически не потеряли в цене. Согласно данным госрегулятора, опубликованным…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.01.20, 08:45 Курс евро в банках снижается
Голос.UA Голос.UA  ·  08.01.20, 09:36 На сегодня, 8 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам: Об этом сообщается на сайте Регулятора. 1 доллар США – 23,68 грн; 1 евро –…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  08.01.20, 10:20 Официальный курс валют НБУ на сегодня 08.01.2020 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 8 января. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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