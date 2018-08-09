Курс валют на 9 августа: доллар и евро подешевели (7 новостей) «В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 08…»

Национальный банк Украины на 9 августа установил курс доллара на уровне 26,96 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 10 коп. Стоит 31,34 грн.

Курс российского рубля - 42 коп.

Нацбанк снова ослабил курс гривны

В обменниках доллар покупают по 27,03 грн, продают по 27,16 грн.

За евро предлагают 31,41 грн. Продают по 31,51 грн.

Российский рубль скупают по 41 коп. Продают по 42 коп.

Во ІІ квартале 2018-го украинцы активно брали потребительские кредиты. Главным образом, на текущие цели. Чистые гривневые кредиты выросли на 7,4%. Или на 39,2% в годовом измерении. Это способствовало вытеснению иностранной валюты национальной. Кроме того, сократилась доля неработающих кредитов до 55,7% на конец июня с 56,4% на начало апреля.

Обновлено в 12:08 В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 08 августа на 2,55 коп. до 27,2661 UAH/USD, курс покупки - на 3,91 коп. до 26,9397 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.…

Обновлено в 12:34