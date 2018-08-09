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Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 12:34
· Курс гривны · Банк · Доллар · Нацбанк
Курс валют на 9 августа: доллар и евро подешевели

Курс валют на 9 августа: доллар и евро подешевели (7 новостей)

«В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 08…»

Национальный банк Украины на 9 августа установил курс доллара на уровне 26,96 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 10 коп. Стоит 31,34 грн.

Курс российского рубля - 42 коп.

Нацбанк снова ослабил курс гривны
Нацбанк снова ослабил курс гривны

В обменниках доллар покупают по 27,03 грн, продают по 27,16 грн.

За евро предлагают 31,41 грн. Продают по 31,51 грн.

Российский рубль скупают по 41 коп. Продают по 42 коп.

Во ІІ квартале 2018-го украинцы активно брали потребительские кредиты. Главным образом, на текущие цели. Чистые гривневые кредиты выросли на 7,4%. Или на 39,2% в годовом измерении. Это способствовало вытеснению иностранной валюты национальной. Кроме того, сократилась доля неработающих кредитов до 55,7% на конец июня с 56,4% на начало апреля.

Обновлено в 12:08 В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 08 августа на 2,55 коп. до 27,2661 UAH/USD, курс покупки - на 3,91 коп. до 26,9397 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.…

Обновлено в 12:34

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс валют на 9 августа: доллар и евро подешевели»
Фото Нацбанк установил курс доллара менее 27 грн
Фото В столичных обменниках выросли курсы доллара и евро
Фото Справочный курс доллара повысился почти до 27,10 гривен за доллар
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.08.18, 08:30 На четверг, 9 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская и европейская валюты потеряли в цене. По официальным данным…
Капитал Капитал  ·  09.08.18, 08:57 Национальный банк Украины на четверг, 9 августа 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек - до 26,9617 грн за доллар против 27,0211 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на веб-сайте…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.08.18, 10:43 В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 08 августа на 2,55 коп. до 27,2661 UAH/USD, курс покупки - на 3,91 коп. до 26,9397…
Канал 112 Канал 112  ·  09.08.18, 10:50 Средний курс доллара в банках в четверг, 9 августа, составляет 26,95-27,25. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал в покупке на 1 коп., а в продаже - на 2 коп. Евровалюта на покупке повысилась…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  09.08.18, 12:08 В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 08 августа на 2,55 коп. до 27,2661 UAH/USD, курс покупки - на 3,91 коп. до 26,9397…
РБК Украина РБК Украина  ·  09.08.18, 12:34 Справочное значение курса доллара на 9 августа повысилось до 27,09 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара…
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