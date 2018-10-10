Курс валют на сегодня 10 октября - доллар подешевел, евро подешевел (6 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 10.10.2018 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 10 октября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 2 копейки до 28,03 грн/доллар, курс в покупке снизился на 3 копейки - до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос до 32,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0000-28,0300 грн/доллар, евро 32,1608 - 32,1952 грн/евро, российский рубль 0,4231 - 0,4238 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,0000 28,0300

Нацбанк укрепил курс гривны на 6 копеек

EUR/UAH 32,1608 32,1952

RUB/UAH 0,4231 0,4238

Обновлено в 12:30 Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9993 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже, чем установленный 9 октября (28,0848 гривен за доллар).

Обновлено в 13:51 По состоянию на 13:40 торги проходили в следующем диапазоне: