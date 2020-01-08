Курс валют в Харькове: после праздников доллар и евро остановили стремительный рост (6 новостей) «Доллар подорожал на 15 коп., евро - на 9 коп»

Курс доллара на межбанке в продаже 8 января 2020 года вырос на 23 копейки - до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке - до 23,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек - до 26,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,6642 - 26,6904 грн/евро, российский рубль 0,3882 - 0,3892 грн/рубль.

Отметим, торги на межбанковском валютном рынке открывались в диапазоне 23,7550 - 23,7800 грн/доллар, евро 26,4488 - 26,4695 грн/евро, российский рубль 0,3837 - 0,3843 грн/рубль. По сравнению с предыдущим банковским днем курс американской валюты рос незначительно.