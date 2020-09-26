Курсанта, выжившего после авиакатастрофы на Харьковщине, вывели из шокового состояния - он может давать показания

Курсанта, який вижив після авіакатастрофи під Харковом, вивели з шокового стану, наразі він спілкується з лікарями та рідними.

Про це повідомили ЗМІ у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові.

За даними лікарів, курсант має множинні забої та струс мозку. Вночі його помістили в реанімацію, але 26 вересня вже перевели у звичайне відділення, стан хлопця оцінюють як середньої важкості. Військові медики зазначили, що пацієнта вдалося вивести з шокового стану, хлопець контактує з родичами та лікарями і може надавати покази слідчим.

Нагадаємо, у містечку Чугуєв, що на Харківщині, сталася авіатроща. Літак упав і одразу загорівся. Окрім екіпажу на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Також, на борту військового літака на момент авіакатастрофи перебувало 27 людей. За попередньою інформацією, їх мало бути 28, але одного курсанта не допустили до польо...

Обновлено в 15:19 Пострадавшего посетил Зеленский