  1. Главная
  2. Новости
  3. Курсанта, выжившего после авиакатастрофы на Харьковщине, вывели из шокового состояния - он может давать показания
5 канал 5 канал · · Обновлено в 15:19
Курсанта, выжившего после авиакатастрофы на Харьковщине, вывели из шокового состояния - он может давать показания

Курсанта, выжившего после авиакатастрофы на Харьковщине, вывели из шокового состояния - он может давать показания (4 новости)

«Пострадавшего посетил Зеленский»

Курсанта, який вижив після авіакатастрофи під Харковом, вивели з шокового стану, наразі він спілкується з лікарями та рідними.

Про це повідомили ЗМІ у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові.

За даними лікарів, курсант має множинні забої та струс мозку. Вночі його помістили в реанімацію, але 26 вересня вже перевели у звичайне відділення, стан хлопця оцінюють як середньої важкості.

Військові медики зазначили, що пацієнта вдалося вивести з шокового стану, хлопець контактує з родичами та лікарями і може надавати покази слідчим.

Нагадаємо, у містечку Чугуєв, що на Харківщині, сталася авіатроща. Літак упав і одразу загорівся. Окрім екіпажу на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗС України. 

Також, на борту військового літака на момент авіакатастрофи перебувало 27 людей. За попередньою інформацією, їх мало бути 28, але одного курсанта не допустили до польо...

Обновлено в 15:19 Пострадавшего посетил Зеленский

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.09.20, 10:12 Парня могут вскоре выписать из больницы
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.09.20, 13:39 Курсанта, который выжил после авиакатастрофы под Чугуевом, вывели из шокового состояния, сейчас он общается с врачами и родными.
Обозреватель Обозреватель  ·  26.09.20, 15:19 Пострадавшего посетил Зеленский
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На марше протеста в Минске задержали журналисток

На марше протеста в Минске задержали журналисток
Дело Шеремета. Фигурант расследования издания &quot;Заборона&quot; Зотов заявил, что ему угрожали подчиненные Матиоса

Дело Шеремета. Фигурант расследования издания "Заборона" Зотов заявил, что ему…
Путин рассказал, что экономическая ситуация в России обрела стабильность

Путин рассказал, что экономическая ситуация в России обрела стабильность
Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Десна – Рух. Текстовая трансляция матча

Десна – Рух. Текстовая трансляция матча
МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка

МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка
Аталанта снова в деле. Команда забила 4 гола, Малиновский вышел на замену

Аталанта снова в деле. Команда забила 4 гола, Малиновский вышел…
Участников несанкционированной акции задерживают в Минске

Участников несанкционированной акции задерживают в Минске
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.