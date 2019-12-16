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"Квартал 95" спел Зеленскому о посадках

"Квартал 95" спел Зеленскому о посадках (4 новости)

«Зеленский посетил концерт студии Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт "Квартал 95" ,который проходил в Дворце "Украине" в воскресенье, 15 декабря. Видео с участием гаранта выложила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в Instagram. 

Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента - заносится в список". 

Актеры "Квартал 95" спели песню о "посадках", которые обещала команда Зеленского во время предвыборной компании. 

"С лицами суровыми сидят прокурорские

Пресс-секретарь Зеленского: Журналист сам бросался
Пресс-секретарь Зеленского: Журналист сам бросался

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто –

А че, зимой у вас сажать не принято?"

Отметим, еще год назад Владимир Зеленский с коллегами высмеивали представителей предыдущих властей. Теперь же "Квартал 95" шутит по поводу обещаний своего основателя - президента Зеленского.

Ранее сам Зеленский ранее призывал не только "Квартал", но и других шоуменов шутить над ним и его политикой.

"Вести.ua" писали, что "Квартал 95" присоединилась к неофициальному Дню рассматривания старых фото. В Сети "Квартал" выложил новую партию архивных снимков, которые сделаны участниками студии в еще студенческие годы. На фото нынешний президент Украины вместе с друзьями во время выступления команды КВН "Запорожье-Кривой Рог. Транзит", а также на посиделках с друзьями. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  16.12.19, 08:45 Президент Владимир Зеленский в воскресенье 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95", которую он основал и с которой выступал до президентства. Видео.
Голос.UA Голос.UA  ·  16.12.19, 09:16 15 декабря Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт студии "Квартал 95", частью коллектива которой он был до того, как его выбрали главой государства. Соответствующее видео опубликовал очевидец…
Униан Униан  ·  16.12.19, 09:33 Зеленский посетил концерт студии "Квартал 95".
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