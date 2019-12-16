"Квартал 95" спел Зеленскому о посадках

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт "Квартал 95" ,который проходил в Дворце "Украине" в воскресенье, 15 декабря. Видео с участием гаранта выложила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в Instagram.

Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента - заносится в список".

Актеры "Квартал 95" спели песню о "посадках", которые обещала команда Зеленского во время предвыборной компании.

"С лицами суровыми сидят прокурорские

Пресс-секретарь Зеленского: Журналист сам бросался

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто –

А че, зимой у вас сажать не принято?"

Отметим, еще год назад Владимир Зеленский с коллегами высмеивали представителей предыдущих властей. Теперь же "Квартал 95" шутит по поводу обещаний своего основателя - президента Зеленского.

Ранее сам Зеленский ранее призывал не только "Квартал", но и других шоуменов шутить над ним и его политикой.

"Вести.ua" писали, что "Квартал 95" присоединилась к неофициальному Дню рассматривания старых фото. В Сети "Квартал" выложил новую партию архивных снимков, которые сделаны участниками студии в еще студенческие годы. На фото нынешний президент Украины вместе с друзьями во время выступления команды КВН "Запорожье-Кривой Рог. Транзит", а также на посиделках с друзьями.