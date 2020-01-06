Квентин Тарантино получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" (15 новостей) «Минисериал “Чернобыль” участвует в конкурсе в 4 номинациях»

Южнокорейская картина Паразиты режиссера Пон Чжун Хо получила американскую кинопремию Золотой глобус в номинации Лучший фильм на иностранном языке. Церемония вручения награды проходит 6 января в отеле Беверли-Хилтон в штате Калифорния.

В номинации также были представлены Прощание Лулу Ванга, Боль и слава Педро Альмодовара, Портрет девушки в огне Cелин Сьяммы и Отверженные Ладж Ли. Ранее картина южнокорейского режиссера была удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, что приводит к череде трагических событий. Parasite (South Korea) - Best Motion Picture - Foreign Language. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes pic.twitter.com/rRSi89ZJBH

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020 Золотой глобус − американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кино и телевизионных картинах. Награда вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

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