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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 07:50
Квентин Тарантино получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий"

Квентин Тарантино получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" (15 новостей)

«Минисериал “Чернобыль” участвует в конкурсе в 4 номинациях»

Южнокорейская картина Паразиты режиссера Пон Чжун Хо получила американскую кинопремию Золотой глобус в номинации Лучший фильм на иностранном языке. Церемония вручения награды проходит 6 января в отеле Беверли-Хилтон в штате Калифорния. 

В номинации также были представлены Прощание Лулу Ванга, Боль и слава Педро Альмодовара, Портрет девушки в огне Cелин Сьяммы и Отверженные Ладж Ли. Ранее картина южнокорейского режиссера была удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, что приводит к череде трагических событий. Parasite (South Korea) - Best Motion Picture - Foreign Language. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes pic.twitter.com/rRSi89ZJBH

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020 Золотой глобус − американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кино и телевизионных картинах. Награда вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

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Обновлено в 07:39 Мини-сериал включает пять эпизодов и рассказывает о событиях после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции.

Обновлено в 07:50 Редакция LifeStyle 24 уже готова поделиться с вами победителями "Золотого глобуса" 2020.

ФОТО К НОВОСТИ: «Квентин Тарантино получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий"»
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.01.20, 04:16 Мінісеріал “Чорнобиль” бере участь у конкурсі в 4 номінаціях
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.01.20, 04:16 Минисериал “Чернобыль” участвует в конкурсе в 4 номинациях
УНН УНН  ·  06.01.20, 05:31 Режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино получил американскую кинопремию “Золотой глобус” в номинации “Лучший сценарий” за работу над фильмом “Однажды…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  06.01.20, 05:59 Американский мини-сериал “Чернобыль” (Chernobyl) получил премию “Золотой глобус” в номинации “Лучший телесериал или телефильм”. 77-я церемония вручения этой награды…
Обозреватель Обозреватель  ·  06.01.20, 06:02 В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе раздали престижные награды
Факты Факты  ·  06.01.20, 06:05 В числе триумфаторов церемонии оказались Брэд Питт, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Квентин Тарантино, Рене Зеллвегер
ТСН ТСН  ·  06.01.20, 06:09 "Чернобыль" включает пять эпизодов и рассказывает о событиях после взрыва реактора на ЧАЭС.
Канал 112 Канал 112  ·  06.01.20, 06:23 В США, в городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния, состоялась 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус" Голливудской ассоциации иностранной прессы. Об этом сообщает Globe Awards. Фильм "Паразиты" южнокорейского…
Телеграф Телеграф  ·  06.01.20, 06:28 Рассел Кроу и Рами Юссеф стали лучшими актерами по версии "Золотого глобуса".
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.01.20, 06:40 Семьдесят седьмая церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Беверли-Хиллз в ночь с 5 на 6 января.
Facenews Facenews  ·  06.01.20, 07:30 Главный "Золотой глобус" за лучший драматический фильм получила картина Сэма Мендеса "1917". "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом, а "Паразиты" - лучшим фильмом на иностранном языке.В Лос-Анджелесе в…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.01.20, 07:50 Новый год в мировом кинематографе уже давно принято начинать с престижных мероприятий и церемоний награждения. Так, традиционно, в начале января состоялась премия Золотой глобус 2020, которая вчера, 5…
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