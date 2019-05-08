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Kyiv not Kiev: международный аэропорт изменил написание украинских городов

Kyiv not Kiev: международный аэропорт изменил написание украинских городов (4 новости)

«Это сделал аэропорт в Черногории»

Один из двух гражданских аэропортов Черногории, Международный аэропорт Тиват, изменил написание не только столицы Украины, а сразу нескольких украинских городов - Львова, Одессы, Харькова и Запорожья. Об этом сообщает Министерство иностранных дел на своей странице в Twitter.

"Первая балканская страна присоединилась к #CorrectUA Международный аэропорт Тиват в Черногории отныне использует #KyivNotKiev, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov, #ZaporizhiaNotZaporozhye", - говорится в сообщении.

Отмечается, пока 34 международные аэропорты мира используют корректные названия городов.

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- #CorrectUA (@correctua) 8 мая 2019 г.

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ТСН ТСН  ·  08.05.19, 12:20 Это сделал аэропорт в Черногории.
Подробности Подробности  ·  08.05.19, 13:38 Один из аэропортов Черногории, Международный аэропорт Тиват, изменил написание не только столицы Украины, а сразу нескольких украинских городов - Львова, Одессы, Харькова и Запорожья
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.05.19, 14:39 Международный аэропорт Тиват в Черногории присоединится к украинской кампании по корректному написанию названий городов Украины латиницей. Об этом сообщает посольство Украины в Черногории."Это значит,…
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