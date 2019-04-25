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"Лацио" победил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии

"Лацио" победил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии (4 новости и 1 видео)

«Все в этой дуэли решил один единственный мяч»

"Лацио" в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии победил "Милан" со счетом 1:0. Первая встреча противостояния в Риме завершилась безголевой ничьей 0:0.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва "Лацио" сумел открыть счет в матче. Хоакин Корреа оказался один на один с Пепе Рейной и переиграл вратаря "Милана". "Россонери" сумели отыграться, но гол Патрика Кутроне был отменен из-за офсайда.

Как итог, "Лацио" стал первым финалистом Кубка Италии. Соперник "Орлов" определится 25 апреля в паре "Фиорентина" "Аталанта", первый матч этого противостояния завершился ничьей 3:3.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Лацио" победил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии»
Фото Лацио вышел в финал Кубка Италии, обыграв Милан
Фото "Лацио" победил "Милан" и вийшлов в финал Кубка Италии
Фото "Лацио" победил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии
Фото "Лацио" взял реванш у "Милана" и вышел в финал Кубка Италии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 07:56 Лацио минимально обыграл Милан на Сан-Сиро и вышел в финал Кубка Италии.
ТСН ТСН  ·  25.04.19, 11:08 Все в этой дуэли решил один единственный мяч.
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