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"Лацио" победил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии (4 новости и 1 видео) «Все в этой дуэли решил один единственный мяч»

"Лацио" в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии победил "Милан" со счетом 1:0. Первая встреча противостояния в Риме завершилась безголевой ничьей 0:0.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва "Лацио" сумел открыть счет в матче. Хоакин Корреа оказался один на один с Пепе Рейной и переиграл вратаря "Милана". "Россонери" сумели отыграться, но гол Патрика Кутроне был отменен из-за офсайда.

Как итог, "Лацио" стал первым финалистом Кубка Италии. Соперник "Орлов" определится 25 апреля в паре "Фиорентина" "Аталанта", первый матч этого противостояния завершился ничьей 3:3.