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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:52
· Италия · Матч
"Лацио" завоевал Суперкубок Италии, победив "Ювентус"

"Лацио" завоевал Суперкубок Италии, победив "Ювентус" (5 новостей и 1 видео)

«Болельщики встретили команду в аэропорту»

Поединок за Суперкубок Италии состоялся 22 декабря в Саудовской Аравии. Неожиданную победу получили футболисты римского "Лацио", которые одолели "Ювентус".

Ювентус – Лацио 1:3

Голы: Дибала, 45+1 – Альберто, 17 Лучич, 73, Катальди, 90+4

Первый опасный момент в матче возник у ворот "Ювентуса". Альберто пробивал по воротам с линии штрафной, но мяч пролетел мимо ворот. А уже на 17-й минуте Альберто все таки открыл счет в матче. Луис пробил из центра штрафной после настоящего "пожара" у ворот Щенсны.

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После этого "Лацио" больше контролировал мяч, а "Ювентус" не мог попасть в ворота – удары Роналду и Дибалы оказались неточными.

Впрочем, "Ювентус" нашел свой голевой момент в конце тайма. Роналду пробил с линии штрафной, Стракоша отбил прямо на Дибалу, который без проблем добил в пустые ворота.

После перерыва Роналду снова все сделал для гола, прорвавшись в полукруг, мяч попал к Дибалу, который пробил в касание – рядом со штангой. После этого "Лацио" активизировался.

На 73-й минуте "Лацио" забил второй – Лаццаро ​​навесил с фланга, мяч после незначительного рикошета нашел Лулич на дальней штанге, который с угла расстрелял Щенсны – 1:2.

"Ювентус" бросился забивать спасительный гол, но едва ли не пропустил третий раз – гол Кайседо арбитр отменил из-за офсайда.

В компенсированное время жирную точку поставил Катальди. На 90+4-й минуте он добил "зебр" красивым ударом со штрафного. Лацио – обладатель Суперкубка Италии!

Ювентус – Лацио видео полного матча

Обновлено в 12:30 Ребята отпраздновали с электронным табло.

Обновлено в 14:52 Болельщики встретили команду в аэропорту

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Sport.ua Sport.ua  ·  23.12.19, 14:52 Болельщики встретили команду в аэропорту
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