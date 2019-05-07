Лагард назвала угрозу для мировой экономики

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард считает, что напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой для всей мировой экономики. Об этом она заявила на конференции в Париже, сообщает Виѕіnеѕѕ Standard со ссылкой на AFP. «Очевидно, что напряженность между Соединенными Штатами и Китаем является угрозой для мировой экономики», — сказала Лагард журналистам. Она добавила, что недавние «слухи и твиты» сделали соглашение между странами менее вероятным. Ранее Трамп написал в Twitter, что США до конца недели поднимут с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Это привело к обвалу на китайском и американском фондовых рынках. Кроме того, Вашингтон обвиняет Пекин в использовании нечестных методов торговли, принуждение американских фирм к экспорту технологий в Китай, а также кражу интеллектуальной собственности.