  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Лагард назвала угрозу для мировой экономики
Экономика и финансы
Капитал Капитал ·
· США · Война
Лагард назвала угрозу для мировой экономики

Лагард назвала угрозу для мировой экономики (4 новости)

«Глава МВФ Лагард назвала ситуацию с Китаем и США угрозой мировой экономике»

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард считает, что напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой для всей мировой экономики. Об этом она заявила на конференции в Париже, сообщает Виѕіnеѕѕ Standard со ссылкой на AFP. «Очевидно, что напряженность между Соединенными Штатами и Китаем является угрозой для мировой экономики», — сказала Лагард журналистам. Она добавила, что недавние «слухи и твиты» сделали соглашение между странами менее вероятным. Ранее Трамп написал в Twitter, что США до конца недели поднимут с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Это привело к обвалу на китайском и американском фондовых рынках. Кроме того, Вашингтон обвиняет Пекин в использовании нечестных методов торговли, принуждение американских фирм к экспорту технологий в Китай, а также кражу интеллектуальной собственности.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  07.05.19, 11:21 Напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой всей мировой экономике. Об этом на конференции во Франции заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин…
Хвиля Хвиля  ·  07.05.19, 12:21 Напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой всей мировой экономике. Об этом... Сообщение Лагард назвала ситуацию с Китаем и США угрозой мировой экономике появились сначала на ХВИЛЯ.
Телеграф Телеграф  ·  07.05.19, 14:20 Глава МВФ Лагард назвала ситуацию с Китаем и США угрозой мировой экономике.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
В Украине хотят возобновить обязательный техосмотр авто

В Украине хотят возобновить обязательный техосмотр авто
Украина может не получить транш МВФ в 2019 году - JP Morgan

Украина может не получить транш МВФ в 2019 году -…
В России задержали четырех людей по делу о загрязнении нефти в трубопроводе &quot;Дружба&quot;

В России задержали четырех людей по делу о загрязнении нефти…
&quot;Нафтогаз&quot; пожаловался на &quot;Газпром&quot; в Еврокомиссию

"Нафтогаз" пожаловался на "Газпром" в Еврокомиссию
В Украину начала поступать чистая российская нефть

В Украину начала поступать чистая российская нефть
В Пенсионном фонде назвали средний размер пенсии

В Пенсионном фонде назвали средний размер пенсии
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар
Нефть из РФ поступила на станцию &quot;Мозырь&quot; в Беларуси

Нефть из РФ поступила на станцию "Мозырь" в Беларуси
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Костюм Дарта Вейдера из фильма &quot;Звездные войны: Империя наносит ответный удар&quot; продадут на аукционе

Костюм Дарта Вейдера из фильма "Звездные войны: Империя наносит ответный…
В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12°

В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12°
Гражданство РФ с начала года получили 19 тысяч украинцев

Гражданство РФ с начала года получили 19 тысяч украинцев
Аферисты звонят с личных номеров команды: Цибульская рассказала о поисках похищенного авто

Аферисты звонят с личных номеров команды: Цибульская рассказала о поисках…
Супрун рассказала, какие опасности таит пренебрежение здоровьем зубов

Супрун рассказала, какие опасности таит пренебрежение здоровьем зубов
Во время антибраконьерской операции британского рейнджера убил слон

Во время антибраконьерской операции британского рейнджера убил слон
Один из крупнейших в мире банков не верит, что Украина получит деньги от МВФ до конца года

Один из крупнейших в мире банков не верит, что Украина…
На просмотре в &amp;quot;Динамо&amp;quot; находится юный россиянин - СМИ

На просмотре в "Динамо" находится юный россиянин - СМИ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.