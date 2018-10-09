  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Леди Гага опубликовала клип на новую песню из фильма "Звезда родилась"
Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Видео · Фильм
Леди Гага опубликовала клип на новую песню из фильма "Звезда родилась"

Леди Гага опубликовала клип на новую песню из фильма "Звезда родилась" (4 новости и 2 видео)

«Песня Look What I Found записана для фильма Звезда родилась»

11 октября в прокат выйдет американская музыкальная драма "Рождение звезды" режиссера Брэдли Купера. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Не первой молодости рок-певец приматывает скотчем пачку замороженного горошка к руке юной барышни. Девушка разбила ее, заехав в рот навязчивому фанату. Тот хотел сделать фото со звездой.

Главная героиня Элли имеет большую мечту стать певицей и горбатый, огромный нос. Но второе не дает первому никаких шансов стать действительностью. Поэтому, собрав в кулак все, что можно собрать, девушка идет работать официанткой. Параллельно ухаживает за отцом, который до сих пор верит в музыкальное будущее дочери. Элли поет в клубе для трансвистов. Там и натыкается на спитую, но настоящую звезду Джексона Мейна. Мужчина сразу видит незаурядный талант фаворитки, и прокладывает перед ней дорогу на настоящую сцену.

Если очень примитивно, то дорога эта действительно будет через постель. Но куда же без этого, шоу-бизнес, законы области... Из этого следует вывод: даже если союз начинает карьеру, личная сторона отношений распадается.

Как
Как "Динамо" победило "Олимпик", а "Шахтер"…

История стара, как мир. "Рождение звезды" Брэдли Купера является 4 римейком классического фильма. Очевидно, людям нравится видеть, как пожилой мачо бросается в омут последней любви, и, закономерно, захлебывается в нем. Чувствует свою беспомощность и ничтожность. До этого успев дать своей пассии все, на что способен: карьеру, славу и любовь. Барышня получает выгоды с благодарностью, и тоже начинает верить в то, что любит.

Но на этот раз Купер и Леди Гага показали настоящую химию, их эмоции впечатляют, взгляды смущают. Временами подозреваешь, что между экранной парой и вне его что-то есть.

Лента - двойной дебют. Брэдли Купера в качестве режиссера и Леди Гаги как актрисы. Если Куперу можно упрекнуть за несколько растянутое повествование, то певица справилась отлично. Возможно, свою роль сыграла близость образа. Новоявленная актриса в молодости тоже появлялась в бурлеск-шоу с трансвеститами и танцовщицами, так же близка с отцом, как и героиня фильма. Настоящие фанаты могут найти еще много сходств.

От певицы все время ждут новых выходок, безумных образов и необычных костюмов. Но в фильме зрителю показывают простую девушку с диким характером и сильным голосом. Такой Леди Гагу еще не видели. Исчезла ширма, за которой можно прятаться.

В финале певица-актриса, разбросав руки в стороны, выполняет с шикарной сцены душероздирающую песню о вечной любви. Весь зал киевского кинотеатра рыдает вслух. Занавес. На выходе не забудьте забрать свой мусор.

14 сентября в прокат вышла украинская социальная драма "Когда падают деревья" режиссера Марыси Никитюк. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  09.10.18, 16:00 Американская певица Леди Гага представила клип на песню Look What I Found. Эта композиция является саундтреком к фильму "Звезда родилась", в котором артистка исполнила главную роль. Картина рассказывает…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.10.18, 17:05 Певица Леди Гага выпустила новый клип на один из саудтреков к фильму Звезда родилась. В ленте она, наряду с Брэдли Купером, снялась в главной роли. Видеоработа на композицию Look What I Found был опубликован…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.10.18, 17:45 Песня Look What I Found записана для фильма "Звезда родилась".
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Порошенко одобрил право переселенцев на постановку на социальный квартирный учет

Порошенко одобрил право переселенцев на постановку на социальный квартирный учет
Супрун рассказала, как защититься от гриппа

Супрун рассказала, как защититься от гриппа
&quot;Позывной &quot;Бандерас&quot;: Почему украинский фильм достоин просмотра

"Позывной "Бандерас": Почему украинский фильм достоин просмотра
Леди Гага опубликовала клип на новую песню из фильма &quot;Звезда родилась&quot;

Леди Гага опубликовала клип на новую песню из фильма "Звезда…
На 17 улицах столицы разрешили ездить со скоростью до 80 километров

На 17 улицах столицы разрешили ездить со скоростью до 80…
Виктор Павлик сообщил об операции сына и сколько денег нужно на лечение

Виктор Павлик сообщил об операции сына и сколько денег нужно…
В Харьковской области стартует отопительный сезон, - ОГА

В Харьковской области стартует отопительный сезон, - ОГА
Балух решил прекратить голодовку

Балух решил прекратить голодовку
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
МВФ прогнозирует значительное сокращение госдолга Украины в течение 5-ти лет

МВФ прогнозирует значительное сокращение госдолга Украины в течение 5-ти лет
&#039;&#039;Представитель Яроша&#039;&#039;: нардеп показал полную версию троллинга в ПАСЕ над пропагандисткой Путина

''Представитель Яроша'': нардеп показал полную версию троллинга в ПАСЕ над…
На Запорожье задержали мужчину, завербованного спецслужбами РФ

На Запорожье задержали мужчину, завербованного спецслужбами РФ
Гисметео Украина: погода на 10 октября – в стране тепло и без осадков

Гисметео Украина: погода на 10 октября – в стране тепло…
Отопительный сезон в Харькове начнется 15 октября

Отопительный сезон в Харькове начнется 15 октября
Счетная палата США обвинила Пентагон в слабой защите от кибератак

Счетная палата США обвинила Пентагон в слабой защите от кибератак
У Константинопольському патріархаті відреагували на чутки про надання Україні Томосу

У Константинопольському патріархаті відреагували на чутки про надання Україні Томосу
Сенцов включен в шорт-лист Сахаровской премии

Сенцов включен в шорт-лист Сахаровской премии
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.