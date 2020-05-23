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Легенда НБА заразился коронавирусом

Легенда НБА заразился коронавирусом (4 новости)

«Патрик Юинг просит людей более серьезно отнестись к угрозе»

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заболел коронавирусом. Имеет легкие симптомы.

Коллега чувствует себя нормально, написала в Facebook заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Тест выявил у него COVID-19. Епидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов Юрия. Желаем ему скорейшего выздоровления ", - говорится в заметке.

До информации об инфицировании Аристова - в течение нескольких дней в Верховной Раде проверили 53 нардепов и тесты показали отрицательный результат, добавила Евгения Кравчук.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусной болезнью переболели до 15 народных депутатов. Надеется, что в ближайшее время парламент возобновит работу.

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  23.05.20, 07:57 57-летний экс-центровой «Нью-Йорк Никс» сдал положительный результат на COVID-19
Sport.ua Sport.ua  ·  23.05.20, 08:55 Патрик Юинг просит людей более серьезно отнестись к угрозе
MIGnews MIGnews  ·  23.05.20, 13:19 Народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов из фракции Слуга народа заразился коронавирусом.
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