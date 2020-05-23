Сегодня в 14:14

Легенда НБА заразился коронавирусом (4 новости) «Патрик Юинг просит людей более серьезно отнестись к угрозе»

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заболел коронавирусом. Имеет легкие симптомы.

Коллега чувствует себя нормально, написала в Facebook заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Тест выявил у него COVID-19. Епидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов Юрия. Желаем ему скорейшего выздоровления ", - говорится в заметке.

До информации об инфицировании Аристова - в течение нескольких дней в Верховной Раде проверили 53 нардепов и тесты показали отрицательный результат, добавила Евгения Кравчук.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусной болезнью переболели до 15 народных депутатов. Надеется, что в ближайшее время парламент возобновит работу.