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Легендарный украинский тренер мог возглавить чемпиона Турции

Легендарный украинский тренер мог возглавить чемпиона Турции (2 новости)

«Мирон Маркевич мог возглавить турецкий Галатасарай. Об этом сообщил агент ФИФА Алааддин Гювен Мемиш. Ранее экс-наставник Металлиста, Днепра и сборной…»

По мнению агента ФИФА, сейчас в Турции нет спроса на украинских тренеров

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Главред Главред  ·  04.01.20, 20:48 Мирон Маркевич мог возглавить турецкий Галатасарай. Об этом сообщил агент ФИФА Алааддин Гювен Мемиш. Ранее экс-наставник Металлиста, Днепра и сборной Украины заявлял, что имел предложение из Тарции...
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