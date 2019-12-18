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Легионер "Динамо" будет выставлен на трансфер из-за похода в ночной клуб - СМИ

Легионер "Динамо" будет выставлен на трансфер из-за похода в ночной клуб - СМИ (5 новостей)

«Жерсон Родригес перешел в Динамо в августе этого года»

Киевское "Динамо" планирует во время зимнего трансферного окна избавиться от нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

По информации Sport Arena, руководству и тренерскому штабу клуба надоело безразличное отношение футболиста к своим профессиональным обязанностям.

Так, после матча "Динамо" – "Заря", который состоялся 8 декабря, Родригес пропустил обязательную тренировку команды, сославшись на болезнь, о чем сообщил клубному врачу. Однако в своем Instagram футболист публиковал "сториз" из одного из ночных клубов столицы, где он весело проводил время.

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Приняв во внимание этот факт, а также решив убедиться в правдивости сообщений футболиста, врачи "Динамо" поехали к форварду, однако дома его не застали. На следующий день Родригес предоставил справку, выданную одним из лечебных учреждений Киева, что он действительно был болен в этот день.

Эта история стала последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства и тренерского штаба "Динамо".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  18.12.19, 14:22 Нападающий покинет команду
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 15:13 Жерсон Родригес перешел в Динамо в августе этого года.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.12.19, 15:15 Жерсон Родригес близок к тому, чтобы покинуть "бело-синих".
Главред Главред  ·  18.12.19, 16:49 Жерсон Родригес не принимал участия в тренировке Динамо после проигранного матча 17 тура УПЛ против Зари (1:2), сославшись на болезнь. Позже футболист выставил видео из ночного клуба, сообщает Sport Arena.…
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