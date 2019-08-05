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Лесбийская свадьба: Кара Делевинь и Эшли Бенсон тайно поженились

Лесбийская свадьба: Кара Делевинь и Эшли Бенсон тайно поженились (5 новостей)

«Девушки сыграли свадьбу в Лас-Вегасе»

26-летняя супермодель Кара Делевинь и ее девушка 29-летняя актриса Эшли Бенсон связали себя узами брака. Об этом сообщает британское издание The Sun. Тайная церемония прошла в Лас-Вегасе в небольшой часовне, ведущим которой стал косплеер Элвиса Пресли. "Кара и Эшли были уверены в том, что делают, и в том, что они значат друг для друга. Они хотели, чтобы все было просто, тихо и легко", - говорит Майкл Келли, владелец часовни. Известно, что к алтарю звезды пошли в черном. Эшли несла букет невесты, а после церемонии, которая обошлась паре всего в 300 долларов, девушки уехали на розовом кадиллаке. Среди приглашенных гостей, которыми стали близкие и друзья пары, были замечены Шарлиз Терон, братья Джонас и Софи Тернер. Как ранее сообщал Фокус: 48-летняя Клаудия Шиффер и 51-летняя Стефани Сеймур украсили сразу четыре обложки для итальянского издания Vogue На лондонской премьере "Однажды в Голливуде" сильный ветер чуть не сорвал с Марго Робби платье.

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MIGnews MIGnews  ·  05.08.19, 11:46 Делевинь и Бенсон выбрали для церемонии венчания непримечательную часовню в Лас-Вегасе.
Facenews Facenews  ·  05.08.19, 12:00 Известная модель Кара Делевинь и американская актриса Эшли Бенсон тайно поженились. Свадьбу они сыграли в минувшие выходные в одной из часовен Лас-Вегаса.Церемония была довольно скромной и обошлась звездам…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  05.08.19, 12:06 26-летняя Кара Делевинь и 29-летняя Эшли Бенсон поженились в маленькой часовне в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Sun. Отмечается, что на торжество звезды потратили 245 фунтов стерлингов.  На церемонию…
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  05.08.19, 12:30 Девушки сыграли свадьбу в Лас-Вегасе
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