Лесбийская свадьба: Кара Делевинь и Эшли Бенсон тайно поженились

26-летняя супермодель Кара Делевинь и ее девушка 29-летняя актриса Эшли Бенсон связали себя узами брака. Об этом сообщает британское издание The Sun. Тайная церемония прошла в Лас-Вегасе в небольшой часовне, ведущим которой стал косплеер Элвиса Пресли. "Кара и Эшли были уверены в том, что делают, и в том, что они значат друг для друга. Они хотели, чтобы все было просто, тихо и легко", - говорит Майкл Келли, владелец часовни. Известно, что к алтарю звезды пошли в черном. Эшли несла букет невесты, а после церемонии, которая обошлась паре всего в 300 долларов, девушки уехали на розовом кадиллаке. Среди приглашенных гостей, которыми стали близкие и друзья пары, были замечены Шарлиз Терон, братья Джонас и Софи Тернер. Как ранее сообщал Фокус: 48-летняя Клаудия Шиффер и 51-летняя Стефани Сеймур украсили сразу четыре обложки для итальянского издания Vogue На лондонской премьере "Однажды в Голливуде" сильный ветер чуть не сорвал с Марго Робби платье.