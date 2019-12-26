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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 00:35
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Лестер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Лестер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ (11 новостей)

«Красные разбили своего прямого конкурента»

В английской Премьер-лиге "Лестер" принимал "Ливерпуль". Вторая команда страны не смогла ничего противопоставить подопечным Юргена Клоппа.

26 декабря, 22:00Лестер, "Кинг Пауэр"Чемпионат Англии, 19 тур"Лестер" – "Ливерпуль" 0:4Гол: Фирмино, 31, 74, Милнер, 73 (пен), Александр-Арнолд, 78"Лестер": Шмайхель — Чилвелл, Эванс, Сеюнджю, Перейра — Ндиди, Прат, Тилеманс, Мэддисон (Чоудхери, 77), Барнс (Олбрайтон, 58) — Варди."Ливерпуль": Алиссон — Робертсон, Гомез, ван Дейк, Александр-Арнолд — Хендерсон (Лаллана, 82), Вайналдум, Кейта (Милнер, 70) — Мане, Фирмино, Салах (Ориги, 70)

И все. Ливер спокойно довел матч до логичного конца!

82 мин. Лаллана вышел вместо Хендерсона.

Онйлан-видеотрансляция, Заря - Шахтер: Премьер-лига, 22 тур
Онйлан-видеотрансляция, Заря - Шахтер: Премьер-лига, 22 тур

78 мин. ГОЛ!!! ТРЕНТ!!! Что ж творят?! Получил мяч на входе в штрафную, пробил с линии низом и сделал счет совсем неприличным! Однозначно герой матча!

77 мин. Вместо Медиссона вышел Чоудхери. 

74 мин. ГОООООЛ!!! ФИРМИНО!!! И снова Александр-Арнолд ассистирует Фирмино! В этот раз прострел справа, прием и точный удар!

73 мин. ГОЛ!!! МИЛНЕР!!! Уверенный удар по центру!

70 мин. Мяч попал в руку Сеюнджю - пенальти!

70 мин. Милнер и Ориги вышли вместо Салаха и Кейта.

61 мин. Гомес сбил Варди недалеко от линии штрафной – желтая карточка. 

58 мин. Олбрайтон выходит вместо Барнса.

57 мин. Александр-Арнолд навесил слева, Вирмино пробил, но Шмахель справился, Салах добил, но попал в перекладину. Но судья остановил игру – у Бобби был оффсайд.

52 мин. Салах попытался перебросить голкипера и защитников после подачи углового, но не попал мячом по воротам.

Перерыв

39 мин. Прижался Лестер к своим воротам, Ливер продолжает накручивать мяч на чужой половине поля.

31 мин. ГОЛ!!! ФИРМИНО!!! Александр-Арнолд шикарно навесил св штрафную с левого фланга и Робби головой переправил мяч в сетку! 

21 мин. Лестер очень старается четенько играть на контратаках. И зачастую, у них это получается. Лисы выглядят довольно уверенно.

11 мин. Салах вышел один на один, обыграл на входу в штрафную Шмайхеля, но сильно отпустил мяч, а удар с острого угла по пустым воротам получился неточным.

7 мин. Ливерпуль пока выглядит активней и интересней. Салах даже несколько рыз попытался пробить, но пока без особых успехов.

Стартуем!

Добрый вечер, друзья. Начинаем наш сегодняшний онлайн

Первая команда Англии отправилась в гости ко второй. Это уже обещает интересное противостояние. "Ливерпуль" очень уверенно смотрится в этом сезоне, хотя и не без ошибок. "Лестер" под руководством Брендана Роджерса снова вернулся к топам и показывает интересный и голевой футбол.

Пока подопечные Клоппа играли и выигрывали Клубный чемпионат мира ФИФА, "Лестер" играл с "Манчестер Сити", который оказался сильнее "лис". Нынешний "Ливерпуль" выглядит еще мощнее "горожан", поэтому легкой жизни "Лестеру" явно не предвидится. 

Главный тренер "Лестера&

Обновлено в 00:18 "Красные" разбили своего прямого конкурента.

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