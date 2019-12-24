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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 16:00
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Леся Никитюк поделилась неприятным воспоминанием о Новом годе

Леся Никитюк поделилась неприятным воспоминанием о Новом годе (5 новостей)

«По словам Леси Никитюк, в первый день 2019-го она стала жертвой ограбления»

Леся Никитюк уже активно готовится к Новому 2020 году и в том числе подбирает себе наряд. На снимке Никитюк уверенно идет вперед, позволяя полюбоваться на свою "бесконечно" длинную ножку - вторая же скрыта подолом наряда. "Одна нога вже у 2020му. Вгадайте які кольори треба одягати в новорічну ніч?? dress by #samaшила", - прокомментировала кадр теледива. "Я ее показала!" Никитюк в жакете на голое тело заинтриговала новым видео Поклонники Леди Ле высоко оценили ее лук и поспешили оставить свои восхищенные отзывы. Ногища Білий, срібний, золотий) Красотка )))))) Гарна нога і плаття Красотка обажаю Круто Это все потому что длинные ноги! Отвал башки. Леся - красота писаная!!!!)))) Дуже красиво Обожаю вашу самоиронию и женственность Ого, вот это ножки-циркули Шикарна жіночка Красотка. Читала что должны быть светлые тона белый, бежевый, серебро Boy Boy полегче детка. Между тем, ранее Леся Никитюк «вышла замуж» за супергероя.

Обновлено в 15:50 По словам Леси Никитюк, в первый день 2019-го она стала жертвой ограбления.

Обновлено в 16:00 Звезду тревел-шоу Лесю Никитюк обокрали прямо на Новый год. Звезда пожаловалась на такую несправедливость на съемках новогоднего спецпроекта «КІЛЬКА ПАРОДІЙ», передает пресс-служба Нового канала. «В прошлом году у меня случилась страшная трагедия на Новый год, – рассказывает ведущая. – Купила подарки близким, но не забрала их из машины. В тот день было очень холодно, я поздно приехала из торгового центра, и вообще мне было тяжело нести все эти пакеты домой. 31 декабря позвонила консьержка и сообщила, что мне разбомбили машину и украли все подарки. Там были лыжные костюмы для моих племянниц, очень классное белье для папы и брата, крутые пижамы для жены брата и для кумы, духи для мамы. Все было красиво упаковано. Я реально заморочилась, потому что в другие годы была где-то в отъезде, а тут немножко выпало свободного времени. И на тебе – все стырили», - рассказала Никитюк. К слову, к концу 2019 года у Леси снова появились проблемы: автомобиль звезды кто-то поцарапал.

ФОТО К НОВОСТИ: «Леся Никитюк поделилась неприятным воспоминанием о Новом годе»
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РБК Украина РБК Украина  ·  24.12.19, 13:28 Леся Никитюк уже активно готовится к Новому 2020 году и в том числе подбирает себе наряд.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.12.19, 14:53 За считанные дни весь мир будет встречать Новый 2020 год. Для большинства этот праздник ассоциируется с громким застольем и вечеринками до утра. Однако телеведущая Леся Никитюк имеет несколько иные воспоминания.…
Телеграф Телеграф  ·  24.12.19, 15:50 По словам Леси Никитюк, в первый день 2019-го она стала жертвой ограбления.
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