Леся Никитюк поделилась планами на новогодние праздники

Голос.UA · 20.12.19, 13:28

На съемках спецпроекта «Несколько пародий» Леся Никитюк рассказала, как однажды провела главный праздник года в постели, и поделилась, с кем будет в эту новогоднюю ночь. Об этом передает Новый канал.…