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Леся Никитюк поделилась планами на новогодние праздники

Леся Никитюк поделилась планами на новогодние праздники (3 новости)

«В посте ведущая поразмышляла, где лучше встретить Новый год»

Также телеведущая рассказала, как однажды провела праздник в кровати.

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Голос.UA Голос.UA  ·  20.12.19, 13:28 На съемках спецпроекта «Несколько пародий» Леся Никитюк рассказала, как однажды провела главный праздник года в постели, и поделилась, с кем будет в эту новогоднюю ночь. Об этом передает Новый канал.…
Униан Униан  ·  20.12.19, 13:47 В посте ведущая поразмышляла, где лучше встретить Новый год.
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