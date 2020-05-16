Леся Никитюк показала, как бы выглядела после пластики (Фото) (3 новости) «Экс-ведущая программы Орел и Решка показала, как изменила внешность с помощью фотошопа»

Яркая и зажигательная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк продолжает будоражить сеть. На днях она поделилась забавной фотографией, где показала как бы выглядела после пластических операций.

На новые публикации Леси с нетерпением ждут более 3 миллионов подписчиков. Никитюк поделилась очередной обольстительной фотографией и заговорила об актуальной теме для многих девушек – пластике и эстетической хирургии. На ее личной странице в инстаграме появилось соответствующее сообщение.

Блогерша позирует перед камерой в наряде от любимого бренда. Она одета в голубой костюм с принтом в виде расколотого кокосового ореха, который состоит из топа и коротких шорт. Такой комплект хорошо подчеркнул аппетитные ягодицы телеведущей и ее стройные ножки. Волосы красавица уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Леся Никитюк похвасталась аппетитными формами / Instagram / @lesia_nikituk

На втором снимке Леся решила немного поэкспериментировать с внешностью с помощью фотошопа. Она кардинально изменила черты своего лица: увеличила глаза и изменила их цвет, губы сделала более пухлыми, а также сделала акцент на скулах.

Что бы вы хотели изменить на лице? Нос, губы, скулы? Признавайтесь, кто из вас что-то себе колол? Если у меня в подписчиках есть косметологи, напишите, к каким процедурам чаще всего прибегают девушки, – написала под фото Леди Ле.

Леся Никитюк заговорила о пластических операциях​ / Instagram / @lesia_nikituk