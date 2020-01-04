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Леся Никитюк показала забавные снимки после Нового года (Фото)

Леся Никитюк показала забавные снимки после Нового года (Фото) (4 новости)

«Телеведущая вспомнила о все еще не съеденных праздничных блюдах»

Королева юмора Леся Никитюк в очередной раз сумела рассмешить сеть. На официальной инстаграм-странице она разместила серию будничных снимков, на которых ярко показала популярное сравнение "ожидания и ральность".

Знаменитые блогеры всегда показывают поклонникам идеальные картинки своих будней, где даже в собственных квартирах предстают в безупречной форме и с макияжем. Леся Никитюк в этом также не отстает, поэтому ее блог наполнен эффектными кадрами, сделанными за кулисами шоу или на светских вечеринках. И любит телеведущая и поржать со своего гламурного образа.

Сегодня, 4 января, Леся Никитюк решила показать подписчикам блога, как доедает остатки новогодних блюд. Перед камерой она предстала в белоснежном джемпере, сшитом в стиле кейпа. На одном фото Леся Никитюк изящно пробовала блюдо, а вот на другом – забывала про этикет и грацию. Таким образом она в юмористическом стиле показала популярное в сети сравнение "ожидание и реальность", вызвав смех у тысяч своих поклонников.

А как вы доедаете остатки новогодней роскоши? Найдите себя на 1, 2, 3, 4 фото, – подписала фотографии Леся Никитюк.

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Леся Никитюк после Нового года / Instagram / @lesia_nikituk

Ожидания и реальность от Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Известно, что Новый год Леся Никитюк провела в Киеве. Перед праздником телезвезда публиковала яркие кадры, на которых показывала, как готовится к празднику. 2020-ый знаменитая украинка провела с друзьями и, по традиции, пошла к главной новогодней елке страны. А вот на Рождество Леся Никитюк планирует поехать к родителям в Хмельницкий, поэтому поклонники ее блога уже в ожидании новых семейных фото.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  04.01.20, 15:45 Королева юмора Леся Никитюк в очередной раз сумела рассмешить сеть.
Апостроф Апостроф  ·  04.01.20, 16:02 Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавными снимками, сделанными во время трапезы.
Факты Факты  ·  04.01.20, 18:55 Телеведущая вспомнила о все еще не съеденных праздничных блюдах
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