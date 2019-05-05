Леся Никитюк пояснили свои сложности в личной жизни

Популярная телеведущая Леся Никитюк, известная по проектам "Орел и решка" и "Кто против блондинок?", Призналась, почему у нее не сложились отношения с бойфрендом. От СМИ она тщательно скрывала своего любимого, поэтому после разрыва тоже не комментировала завершение романа.

В программе "Светская жизнь" Леся Никитюк впервые заговорила о завершении прежних отношений. Звезда в шутку рассказала, что ее с любимым сглазили, так и не удалось сохранить чувства.

"Я зарекаюсь, никогда не буду болтать. Натянула две шпильки. Все молчу, чтобы не сглазить", – с юмором отметила Леся Никитюк.

Звезда решила не комментировать, окончательно ли завершила тот роман с загадочным "соседом", однако решила рассказать о недостатках своей популярности. По словам Леси Никитюк, публичность всегда препятствует крепким отношениям. Однако ее слава не стала окончательной причиной разрыва отношений.

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Публичность всегда будет одной из причин тяжелых отношений. Потому что когда ты где-то отдыхаешь, люди, которые вокруг тебя, могут налететь и начать фотографировать. К этому привыкнуть обычному человеку очень трудно. Но это не основная причина разрыва, – добавила Леся Никитюк.

Сейчас телеведущая является активным блогером и ежедневно публикует яркие кадры со своих будней. Именно на странице в Instagram Леся Никитюк призналась, что больше не встречается с загадочным мужчиной, которого она называла "соседом". Произошло это в середине февраля 2019 года.

"Мы разошлись, как в море корабли", – написала в блоге Леся Никитюк, добавив символическое фото, на котором предстала сама на пляже.

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Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 12 Лют 2019 р. о 2:00 PST

Обновлено в 14:23 "Твое интервью, Катя, ты скандальная ведущая, ты испортила мне личную жизнь. Я зарекаюсь, я зарекаюсь: никогда не буду ляпать. На мне две шпильки – все, молчу. Чтобы не изурочить", – сказала Леся Никитюк.

Обновлено в 16:02 Леся Никитюк в программе "Светская жизнь"