Леся Никитюк снялась в купальнике под водопадом

Леся Никитюк не умеет седеть на месте – энергичная телеведущая задействована на съемках сразу нескольких новых проектов, которые выйдут на экраны уже осенью. Одна из передач точно порадует поклонников звезды, которые соскучились по путешествиям с Лесей еще со времен ее участия в тревел-шоу "Орел и Решка". Леди Ле объявила о старте нового проекта о красоках Украины - "LeМаршрутка". На странице в Instagram публикует завораживающие фото на фоне чудес родной страны.
В этот раз телеведущая побаловала поклонников фото в купальнике с высокой посадкой под струями водопад. Леся поправляет мокрые волосы и подставляет ладони под мощный поток. Купальник выгодно подчеркнул достоинства фигуры Леди Ле и выделил ее тонкую талию и округлые бедра.
"Красивое место. Красивая страна", - подписала она на английском эффектный кадр.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики теледивы тут же узнали локацию – водопад в городе Сатанов Городокского района Хмельницкой области. Оно восхитились не только живописными украинсками достопримечательностями, но и внешним видом Леди Ле.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
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Леся, ты агонь!
Классное фото!
Леська, ты большая молодец, простая классная!
Оболдеть какая красотка!
Невероятная!
Вау! Купальник очень классный
Самая лучшая!
Гарна дуже!
Вы невероятная!
Очень красиво!
Леся, у тебя классная фигура!
Круто, фантастика. Німфа!
Скриншот комментариев
Ранее Леся Никитюк опубликовала завораживающее фото, сделанное на каменном мосту в селе Пановцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области.
Кстати, Леся Никитюк показала смелый образом в леопардовых велосипедках. Свой аутфит она дополнила курткой с леопардовыми вставками.
Кроме того, Никитюк повеселила забавным фото, сделанном в загоне с овцами и оставила оригинальную подпись-рассуждение!
Обновлено в 14:51 Ведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram фото в купальнике, которое сделала во время записи своей новой программы ЛеМаршрутка, и вызвала фурор в сети. Леся Никитюк кратко описала новый снимок...
Обновлено в 16:16 Сегодня, 8 августа, телезвезда опубликовала в своем Instagram новый снимок.На нем она запечатлена под водопадом, который находится на территории Украины.На фото Леся предстала перед зрителями в стильном купальнике и, закрыв глаза, стоит под потоком воды, которая, вероятнее всего, очень холодная."Beautiful place.