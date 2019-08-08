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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 16:16
Леся Никитюк снялась в купальнике под водопадом

Леся Никитюк снялась в купальнике под водопадом (5 новостей)

«Ведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram фото в купальнике, которое сделала во время записи своей новой программы ЛеМаршрутка, и…»

Леся Никитюк не умеет седеть на месте – энергичная телеведущая задействована на съемках сразу нескольких новых проектов, которые выйдут на экраны уже осенью. Одна из передач точно порадует поклонников звезды, которые соскучились по путешествиям с Лесей еще со времен ее участия в тревел-шоу "Орел и Решка". Леди Ле объявила о старте нового проекта о красоках Украины - "LeМаршрутка". На странице в Instagram публикует завораживающие фото на фоне чудес родной страны.

В этот раз телеведущая побаловала поклонников фото в купальнике с высокой посадкой под струями водопад. Леся поправляет мокрые волосы и подставляет ладони под мощный поток. Купальник выгодно подчеркнул достоинства фигуры Леди Ле и выделил ее тонкую талию и округлые бедра.

"Красивое место. Красивая страна", - подписала она на английском эффектный кадр.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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Подписчики теледивы тут же узнали локацию – водопад в городе Сатанов Городокского района Хмельницкой области. Оно восхитились не только живописными украинсками достопримечательностями, но и внешним видом Леди Ле.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся, ты агонь!

Классное фото!

Леська, ты большая молодец, простая классная!

Оболдеть какая красотка!

Невероятная!

Вау! Купальник очень классный

Самая лучшая!

Гарна дуже!

Вы невероятная!

Очень красиво!

Леся, у тебя классная фигура!

Круто, фантастика. Німфа!

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк опубликовала завораживающее фото, сделанное на каменном мосту в селе Пановцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Кстати, Леся Никитюк показала смелый образом в леопардовых велосипедках. Свой аутфит она дополнила курткой с леопардовыми вставками.

Кроме того, Никитюк повеселила забавным фото, сделанном в загоне с овцами и оставила оригинальную подпись-рассуждение!

Обновлено в 14:51 Ведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram фото в купальнике, которое сделала во время записи своей новой программы ЛеМаршрутка, и вызвала фурор в сети. Леся Никитюк кратко описала новый снимок...

Обновлено в 16:16 Сегодня, 8 августа, телезвезда опубликовала в своем Instagram новый снимок.На нем она запечатлена под водопадом, который находится на территории Украины.На фото Леся предстала перед зрителями в стильном купальнике и, закрыв глаза, стоит под потоком воды, которая, вероятнее всего, очень холодная."Beautiful place.

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Facenews Facenews  ·  08.08.19, 16:16 Сегодня, 8 августа, телезвезда опубликовала в своем Instagram новый снимок.На нем она запечатлена под водопадом, который находится на территории Украины.На фото Леся предстала перед зрителями в стильном…
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