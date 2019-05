Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая дошла до финала в шоу «Танцы со звездами», но не победила в нем, часто делится с подписчиками в Instagram новыми фото и новостями из своей звездной жизни. Так, в этот раз Леся опубликовала новое фото, которое вызвало много обсуждений в соцсети. Об этом сообщает «Знай». На фотографии Леся позирует на улице в милом тинэйджерском образе. На ней белая футболка с интересным текстовым принтом и короткая черная кожаная юбочка на молнии и с карманами. Волосы Никитюк собраны в кокетливый хвостик, который она трогает рукой, а на лице легкий макияж. Леся мило улыбается в камеру, стоя на солнечной улице. В подписи к фото телеведущая написала: "This is my look. #лесяникитюк #хтозверху2019 #зйомки #move". Поклонники не прошли и мимо этой публикации и принялись активно ее обсуждать. Фолловеры засыпают Никитюк комплиментами за ее необычный образ и милую улыбку. Они заметили, что юбка Никитюк похожа на одежду Марув. Ранее Леся Никитюк показала редкое фото с мамой.

