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Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 15:18
· Финал · Украинская телеведущая
Леся Никитюк впервые откровенно рассказала о романтических отношениях с соседом

Леся Никитюк впервые откровенно рассказала о романтических отношениях с соседом (4 новости и 1 видео)

«Роман телеведущей длился 2,5 года»

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая дошла до финала в шоу «Танцы со звездами», но не победила в нем, часто делится с подписчиками в Instagram новыми фото и новостями из своей звездной жизни. Так, в этот раз Леся опубликовала новое фото, которое вызвало много обсуждений в соцсети. Об этом сообщает «Знай». На фотографии Леся позирует на улице в милом тинэйджерском образе. На ней белая футболка с интересным текстовым принтом и короткая черная кожаная юбочка на молнии и с карманами. Волосы Никитюк собраны в кокетливый хвостик, который она трогает рукой, а на лице легкий макияж. Леся мило улыбается в камеру, стоя на солнечной улице. В подписи к фото телеведущая написала: "This is my look. #лесяникитюк #хтозверху2019 #зйомки #move". Поклонники не прошли и мимо этой публикации и принялись активно ее обсуждать. Фолловеры засыпают Никитюк комплиментами за ее необычный образ и милую улыбку. Они заметили, что юбка Никитюк похожа на одежду Марув. Ранее Леся Никитюк показала редкое фото с мамой.

Обновлено в 15:18 По словам ведущей, роман длился 2,5 года, но чувства так и не удалось сохранить.

ФОТО К НОВОСТИ: «Леся Никитюк впервые откровенно рассказала о романтических отношениях с соседом»
Фото Леся Никитюк «одолжила» кожаную мини-юбку у MARUV
Фото Леся Никитюк впервые откровенно рассказала о романтических отношениях с соседом
Фото Скандальная Леся Никитюк откровенно рассказала о романе с "соседом" и тяжелом расставании
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Главком Главком  ·  22.05.19, 12:29 Роман телеведущей длился 2,5 года
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  22.05.19, 13:00 Самые интересные подробности интервью уже в нашем материале
Униан Униан  ·  22.05.19, 15:18 По словам ведущей, роман длился 2,5 года, но чувства так и не удалось сохранить.
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