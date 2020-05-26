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Летом Ryanair планирует возобновить только половину маршрутов из Украины. Перечень

Летом Ryanair планирует возобновить только половину маршрутов из Украины. Перечень (3 новости)

«Компания планирует возобновить летом лишь 24 из 47 украинских маршрутов»

Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить летом половину маршрутов из Украины. Также компания планирует осенью перезапустить 17 направлений.

Об этом сообщает Avianews.

Так, лоукостер возобновит только 24 из 47 украинских маршрутов.еще шесть направлений полностью изъяты из продажи на момент исследования.

Так, из Киева летом планируется осуществлять полеты по 15 маршрутам из 25, из Львова - по трем из семи, из Одессы - по четырем из семи, из Харькова - по одному из пяти и из Херсона - по одному из трех.

Также компания изъяла из продажи билеты по шести маршрутам: по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.

Отмечается, что почти все полеты будут осуществляться два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться по маршрутах из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю - из Киева в Штутгарт.

ФОТО К НОВОСТИ: «Летом Ryanair планирует возобновить только половину маршрутов из Украины. Перечень»
Фото Из-за карантина Ryanair возобновит только половину маршрутов из Украины: список
Фото Летом Ryanair планирует возобновить только половину маршрутов из Украины. Перечень
Фото Летом Ryanair возобновит половину маршрутов из Украины
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Униан Униан  ·  26.05.20, 15:09 Компания планирует возобновить летом лишь 24 из 47 украинских маршрутов.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.20, 15:33 В то время, как Украина планирует в июне возобновлять авиасообщение, лоукострер Ryanair намерен возобновить летом полеты только по 24 из 47 украинских маршрутов. Об этом свидетельствует анализ обновленного…
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