"Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды". Нуланд не пустили в Россию (7 новостей) «По данным Коммерсанта, Нуланд просила российскую визу для участия в закрытой международной конференции. В МИД РФ объяснили, что она внесена…»

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Коммерсантъ”.

Сообщается, что Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20–21 мая.

Как отмечает издание, в МИД РФ уточнили, что Нуланд внесена в российский черный список, который власти РФ составили в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении целого ряда российских официальных лиц.

За данными издания, критическое отношение к Виктории Нуланд в РФ появилось после того, как она посетила Майдан, а также выступала за санкции в отношении РФ.

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Ранее в получении российской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.

Как сообщал УНН, в России назвали просьбу Зеленского о новых санкциях США “большой ошибкой”.

Обновлено в 10:25 По данным "Коммерсанта", Нуланд просила российскую визу для участия в закрытой международной конференции. В МИД РФ объяснили, что она внесена в черный список.

Обновлено в 10:53 В России отказали в визе экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд из-за того, что она "продвигала политику поддержки прозападных сил" в Украине, Грузии и Молдове, а также выступала за санкции в отношении РФ.