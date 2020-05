Лидер "Баварии" Томас Мюллер после замены дал своему тренеру пинок под зад

Полузащитник сборной Германии и команды Бавария из Мюнхена Томас Мюллер своеобразно поприветствовал главного тренера Ханса-Дитера Флика после замены на поле. Об этом, в понедельник, 18 мая, сообщает Eurosport.

Хавбек, направляясь с поля к скамейке запасных на 89-ой минуте матча, пинком коснулся задней части наставника команды.

Момент попал в телетрансляцию.

Muller and Hansi Flick exchanging pleasantries after the former was subbed off. pic.twitter.com/8WHDuExIhf — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) May 17, 2020

"Одно дело, если бы Мюллер так пошутил с другим футболистом. Но по отношению к главному тренеру - это перебор", - отреагировали на пинок болельщики.

Сообщается, что по итогам матча "Бавария" одержала победу над "Унионом" 2:0, что позволило действущему чемпиону Германии закрепить лидерство в турнирной таблице.

Бундеслига возобновила матчи в субботу после перерыва из-за эпидемии коронавирус...