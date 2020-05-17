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Лидер "Баварии" Томас Мюллер после замены дал своему тренеру пинок под зад

Лидер "Баварии" Томас Мюллер после замены дал своему тренеру пинок под зад (3 новости)

«Форвард «Баварии» Томас Мюллер пошутил над главным тренером мюнхенской команды Хансом-Дитером Фликом во время выездного матча с берлинским «Унионом»»

Полузащитник сборной Германии и команды Бавария из Мюнхена Томас Мюллер своеобразно поприветствовал главного тренера Ханса-Дитера Флика после замены на поле. Об этом, в понедельник, 18 мая, сообщает Eurosport. 

Хавбек, направляясь с поля к скамейке запасных на 89-ой минуте матча, пинком коснулся задней части наставника команды.

Момент попал в телетрансляцию.

Muller and Hansi Flick exchanging pleasantries after the former was subbed off. pic.twitter.com/8WHDuExIhf

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) May 17, 2020

"Одно дело, если бы Мюллер так пошутил с другим футболистом. Но по отношению к главному тренеру - это перебор", - отреагировали на пинок болельщики. 

Сообщается, что по итогам матча "Бавария" одержала победу над "Унионом" 2:0, что позволило действущему чемпиону Германии закрепить лидерство в турнирной таблице.

Бундеслига возобновила матчи в субботу после перерыва из-за эпидемии коронавирус...

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