Лидер группы "Друга Ріка" рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками (3 новости и 1 видео) «Украинский музыкант и лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин признался, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Как рассказывает сам…»

Лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин признался, что напивался до беспамятства.Лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин во время игры "Правда или действие" на YouTube-канале Оли Поляковой признался, что у него были проблемы с алкоголем и употреблял наркотики.

"Я не пробовал ни разу инъекционных наркотиков. ЛСД нет, грибы нет, MDMA однажды, когда-то очень давно. Я помню, это было ужасно, мы летели с какого-то концерта, это было очень смешно, страшно, потому что у меня были глаза по семь копеек. К тому же я хотел спать, усталость. Марихуана да, но меня от нее тошнит", рассказал Харчишин.

Музыкант отметил, что чрезмерно увлекался алкоголем: мог выпить столько, что после концерта не помнил, состоялся ли он.

"Пожалуй, единственный наркотик, к которому я привык и это было проблемой для меня. Потому что в те юные годы, когда мы начинали играть, порой мы даже не помнили что мы делаем, когда выходили на сцену, потом завершали концерт и иногда не помнили, что...