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Лидер ИГИЛ появился на видео впервые за пять лет: опубликованы кадры

Лидер ИГИЛ появился на видео впервые за пять лет: опубликованы кадры (4 новости и 1 видео)

«Глава террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади выступил с видеообращением впервые после его проповеди в Мосуле в 2014 году»

Активист организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете Рита Кац сообщила, что лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади вероятнее всего, жив и может вернуться к сторонникам, чтобы подтвердить послание ИГИЛ – "мы против мира".Лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади впервые за последние пять лет появился на видео, сообщила в Twitter активист организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете Рита Кац.

"Видео показывает Багдади в непринужденной беседе с другими людьми. Он рассказывает о войне против "крестоносцев" и о том, что сражения в Сирии в Багхузе закончились. Это свидетельствует о том, что интервью было снято недавно", написала она в другом твите.

Кроме того, по сообщению активистки, лидер боевиков говорил о терактах в Шри-Ланке, ответственность за которые взяла ИГИЛ.

"В видео под названием "В гостеприимстве эмира верующих" Багдади хвалит нападавших Шри-Ланки", отметила она.

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Кац предположила, что сейчас существует серьезная опасность из-за того Багдади все еще жив. По ее мнению, теперь, после всего прогресса, достигнутого мировым сообществом против ИГИЛ, он может вернуться к своим сторонникам и подтвердить послание группы "мы против мира".

Последний раз Багдади появлялся на видео, когда выступал с проповедью в Великой мечети аль-Нури в Мосуле (Ирак), отметила Кац.

Аль-Багдади с июня 2014 года скрывается. В СМИ не раз появлялась информация о его гибели, которая позже опровергалась.

В феврале 2018 года AFP писало, что главарь группировки был ранен и проходил лечение в госпитале недалеко от границы Ирака и Сирии, в районе, который контролируется ИГИЛ.

В феврале аль-Басри говорил, что главарь ИГИЛ страдает от диабета и различных травм, полученных во время авиаударов.

В мае 2018 года в МВД Ирака заявили, что главарь ИГИЛ аль-Багдади, вероятно, скрывается в Сирии.

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Апостроф Апостроф  ·  29.04.19, 20:42 Глава террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади выступил с видеообращением впервые после его проповеди в Мосуле в 2014 году.
Хвиля Хвиля  ·  29.04.19, 20:59 Глава террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади выступил с видеообращением впервые после его проповеди в Мосуле... Сообщение Аль-Багдади появился на видео впервые за пять…
Украинская правда Украинская правда  ·  30.04.19, 01:08 Террористическая группировка "Исламское государство" в понедельник распространило видеозапись со своим лидером Абу-Бакром аль-Багдади. Он появился перед камерой впервые с 2014 года.
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