Активист организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете Рита Кац сообщила, что лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади вероятнее всего, жив и может вернуться к сторонникам, чтобы подтвердить послание ИГИЛ – "мы против мира".Лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади впервые за последние пять лет появился на видео, сообщила в Twitter активист организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете Рита Кац.
"Видео показывает Багдади в непринужденной беседе с другими людьми. Он рассказывает о войне против "крестоносцев" и о том, что сражения в Сирии в Багхузе закончились. Это свидетельствует о том, что интервью было снято недавно", написала она в другом твите.
Кроме того, по сообщению активистки, лидер боевиков говорил о терактах в Шри-Ланке, ответственность за которые взяла ИГИЛ.
"В видео под названием "В гостеприимстве эмира верующих" Багдади хвалит нападавших Шри-Ланки", отметила она.
Кац предположила, что сейчас существует серьезная опасность из-за того Багдади все еще жив. По ее мнению, теперь, после всего прогресса, достигнутого мировым сообществом против ИГИЛ, он может вернуться к своим сторонникам и подтвердить послание группы "мы против мира".
Последний раз Багдади появлялся на видео, когда выступал с проповедью в Великой мечети аль-Нури в Мосуле (Ирак), отметила Кац.
Аль-Багдади с июня 2014 года скрывается. В СМИ не раз появлялась информация о его гибели, которая позже опровергалась.
В феврале 2018 года AFP писало, что главарь группировки был ранен и проходил лечение в госпитале недалеко от границы Ирака и Сирии, в районе, который контролируется ИГИЛ.
В феврале аль-Басри говорил, что главарь ИГИЛ страдает от диабета и различных травм, полученных во время авиаударов.
В мае 2018 года в МВД Ирака заявили, что главарь ИГИЛ аль-Багдади, вероятно, скрывается в Сирии.