  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон прошел в Европарламент
Мир
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Правительство · Премьер-министр · Европарламент · Каталония · Бельгия
Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон прошел в Европарламент

Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон прошел в Европарламент (4 новости)

«Чтобы принять свои полномочия, он должен вернуться в Испанию»

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов выборов после обработки 96% бюллетеней. Пучдемон − номер один списка каталонской коалиции Свободные для Европы, которая по результатам воскресного голосования получает два места из 54, принадлежащих Испании в ЕП. В Европарламент от этой коалиции также проходит бывший член женералитета Тони Комин, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии. В целом по стране выборы в ЕП выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54. На втором месте Народная партия с 12 мандатами, а на третьем крайне правая VOX с тремя мандатами. Она впервые прошла в Европарламент.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  27.05.19, 03:48 Чтобы принять свои полномочия, он должен вернуться в Испанию.
УНН УНН  ·  27.05.19, 07:15 Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте. Об этом свидетельствуют предварительные данные…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон прошел в Европарламент

Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон прошел в Европарламент
Автобус Киев-Прага полностью сгорел в Польше

Автобус Киев-Прага полностью сгорел в Польше
Шторм в Уэльсе поднял с дна залива доисторический лес

Шторм в Уэльсе поднял с дна залива доисторический лес
В таиландском порту произошел взрыв: 50 пострадавших

В таиландском порту произошел взрыв: 50 пострадавших
Макрон подтвердил возможность восстановить Нотр-Дам за 5 лет

Макрон подтвердил возможность восстановить Нотр-Дам за 5 лет
&quot;Яндекс&quot; приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу &quot;Слуга народа&quot;

"Яндекс" приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу "Слуга…
Трамп назвал Тиллерсона &quot;тупым, как камень&quot;

Трамп назвал Тиллерсона "тупым, как камень"
Аэропорт Стамбул изменил написание четырех украинских городов

Аэропорт Стамбул изменил написание четырех украинских городов
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)

Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Коломойский объяснил, из-за чего разругался с Порошенко

Коломойский объяснил, из-за чего разругался с Порошенко
«Я тебе как следак говорю!»: вдова Вороненкова свалила вину за убийство мужа на украинских следователей

«Я тебе как следак говорю!»: вдова Вороненкова свалила вину за…
За прошедшие сутки на Донбассе позиции ВСУ трижды обстреляли

За прошедшие сутки на Донбассе позиции ВСУ трижды обстреляли
Как бросить курить: названа главная психологическая уловка

Как бросить курить: названа главная психологическая уловка
В Киеве пьяный водитель на Ford протаранил ремонтное ограждение на проспекте  

В Киеве пьяный водитель на Ford протаранил ремонтное ограждение на…
Сегодня Зеленский не может повлиять на парламент - политолог

Сегодня Зеленский не может повлиять на парламент - политолог
Названы самые дорогие и бюджетные города для свиданий

Названы самые дорогие и бюджетные города для свиданий
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.