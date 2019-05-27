Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон прошел в Европарламент

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов выборов после обработки 96% бюллетеней. Пучдемон − номер один списка каталонской коалиции Свободные для Европы, которая по результатам воскресного голосования получает два места из 54, принадлежащих Испании в ЕП. В Европарламент от этой коалиции также проходит бывший член женералитета Тони Комин, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии. В целом по стране выборы в ЕП выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54. На втором месте Народная партия с 12 мандатами, а на третьем крайне правая VOX с тремя мандатами. Она впервые прошла в Европарламент.