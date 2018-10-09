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Лидер продаж смартфон Huawei P smart+ вызвал ажиотаж среди украинских потребителей

Лидер продаж смартфон Huawei P smart+ вызвал ажиотаж среди украинских потребителей (3 новости)

«Внушительный список флагманских характеристик смартфона, обычно наводит на мысль, что это слишком дорого и у вас нет денег на такую…»

Появление Huawei P smart+ доказывает, что не обязательно покупать самый дорогой смартфон, чтобы получить уникальный градиентный цвет корпуса, 4 камеры, энергоэффективный процессор и искусственный интеллект в одном устройстве.

Huawei P smart+, цена которого составляет 7 999 грн, призван стать выбором номер один среди современных пользователей. 

Трендовый дизайн

Дизайн и цвет корпуса, безусловно, первое, что привлекает в Huawei P smart+. Именно специалисты Huawei задали новый тренд в дизайне смартфонов, создав градиентные цвета для задних панелей.

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Неудивительно, что модель в этом цветовом решении, стала рекордсменом по количеству продаж. Так, за первые два дня после выхода P smart+ на рынок предзаказанные устройства были полностью распроданы во всех розничных сетях Украины. И 70% всех смартфонов были куплены в эксклюзивном градиентном цвете Iris Purple.

Поэтому, вдохновившись впечатляющим успехом Iris Purple, 1 октября производитель анонсировал выход на украинский рынок Huawei P smart+ в эффектном белом цвете. Перламутрово-белый цвет напоминает переливчатую элегантность жемчужных раковин.

Интеллектуальные камеры

Huawei P smart+ искусственным интеллектом, который помогает в создании качественных снимков при минимальных усилиях. Двойная основная камера (16 Мп + 2 Мп) распознает более 500 условий съемки в 22 различных категориях, и оптимизирует изображение для наиболее удачных снимков. Камера передаёт мельчайшие оттенки цвета. Кроме этого, Huawei P smart+ помогает пользователю в создании удачной композиции, напоминая о выравнивании линии горизонта либо подсказывая пропорции при планировании группового фото.

Смартфон также имеет популярную ныне функцию видеосъемки супер-слоу-моушн (480 кадров в секунду.

Мастер селфи

Одна из отличительных особенностей Huawei P smart+ — двойная фронтальная камера с 24-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным дополнительным. Работая в унисон, две камеры создают эффект боке.

Искусственный интеллект фронтальной камеры распознает более 200 условий съемки в восьми категориях и автоматически применяет наиболее подходящие настройки камеры для распознанного объекта.

Huawei P smart+поддерживает HDR-съемку. Что позволяет делать снимки с идеальной цветопередачей, сохраняя оптимальный баланс света и тени. С этой функцией вам удастся избежать пересветов заднего фона.

С искусственным интеллектом можно и играться. За считанные секунды 3D Qmoji превратит нас в разговаривающего кота или хамелеона. Также, в смартфоне доступны эффекты дополненной реальности.

Процессор нового поколения

Специально для Huawei P smart+ был создан новый 8-ядерный интеллектуальный процессор Kirin 710. Такой процессор обеспечивает максимальную энергоэффективность устройства.

Cмотрите фотогалерею: Лидер продаж: смартфон Huawei P smart+ вызвал ажиотаж среди украинских потребителей

В Huawei P smart+ также доступна технология GPU Turbo, которая на 60% оптимизирует обработку графики. Эта технология положительно влияет и н

ФОТО К НОВОСТИ: «Лидер продаж смартфон Huawei P smart+ вызвал ажиотаж среди украинских потребителей»
Фото Лидер продаж: смартфон Huawei P smart+ вызвал ажиотаж среди украинских потребителей
Фото Лидер продаж: смартфон Huawei P smart+ вызвал ажиотаж среди украинских потребителей
Фото Лидер продаж смартфон Huawei P smart+ вызвал ажиотаж среди украинских потребителей
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ТСН ТСН  ·  09.10.18, 17:37 Внушительный список флагманских характеристик смартфона, обычно наводит на мысль, что это слишком дорого и у вас нет денег на такую покупку.
Новое Время Новое Время  ·  09.10.18, 17:50 Внушительный список флагманских характеристик смартфона, обычно наводит на мысль, что это слишком дорого и у вас нет денег на такую покупку. Но уже скоро такое впечатление станет устаревшим стереотипом.…
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