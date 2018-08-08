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Лидер венесуэльской оппозиции назвал покушение на Мадуро фарсом

Лидер венесуэльской оппозиции назвал покушение на Мадуро фарсом (6 новостей)

«Хулио Борхес подчеркнул, что такая акция направлена на подавление оппозиции»

$ 50 млн и укрытие в США - так обещали вознаградитьисполнителей покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он рассказал телеканалу Telesur.

По его словам покушение на убийство организовали участники беспорядков в Венесуэле 2017 года. Лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес тоже к этому причастен, сказал Мадуро в эфире Telesur.

Оппозиционер сейчас проживает в Колумбии. Именно там исполнители покушения проходили подготовку, а "колумбийские олигархи и их боевики" оказывали им поддержку, считает президент Мадуро.

4 августа во время выступления на военном параде Николаса Мадуро атаковали дроны со взрывчаткой. Их удалось сбить. Ранения получили семеро военнослужащих. Сам Мадуро не пострадал.

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После покушения власти Венесуэлы сообщили о задержании шестерых подозреваемых. Мадуро заявил, что участников покушения поддерживали из Колумбии и США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро стал мишенью теракта во время военного парада в столице страны Каракасе 4 августа. На него и других чиновников направили дрон со взрывчаткой.

ФОТО К НОВОСТИ: «Лидер венесуэльской оппозиции назвал покушение на Мадуро фарсом»
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РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.18, 08:59 Один из лидеров венесуэльской оппозиции ​Хулио Борхес считает покушение на президента страны Николаса Мадуро фарсом. Об этом он сообщил в своем Twitter.В частности, Борхес, которые проживает в Колумбии,…
MIGnews MIGnews  ·  08.08.18, 09:45 Хулио Борхес подчеркнул, что такая акция направлена на подавление оппозиции.
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 10:09 В Венесуэле лидер местной оппозиции, который проживает в Колумбии, Хулио Борхес заявил, что покушение на Николаса Мадуро является фарсом.
Униан Униан  ·  08.08.18, 11:50 Мадуро обвинил в организации покушения на себя оппозиционеров и Колумбию, которая их укрывает. В ответ Борхес назвал покушение фарсом.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.18, 12:02 Лидер оппозиции Венесуэлы Хулио Борхес назвал фарсом взрыв дронов на военном параде в Каракасе, который власти преподнесли как покушение на президента страны Николаса Мадуро. Об этом оппозиционер написал…
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