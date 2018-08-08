Лидер венесуэльской оппозиции назвал покушение на Мадуро фарсом (6 новостей) «Хулио Борхес подчеркнул, что такая акция направлена на подавление оппозиции»

$ 50 млн и укрытие в США - так обещали вознаградитьисполнителей покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он рассказал телеканалу Telesur.

По его словам покушение на убийство организовали участники беспорядков в Венесуэле 2017 года. Лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес тоже к этому причастен, сказал Мадуро в эфире Telesur.

Оппозиционер сейчас проживает в Колумбии. Именно там исполнители покушения проходили подготовку, а "колумбийские олигархи и их боевики" оказывали им поддержку, считает президент Мадуро.

4 августа во время выступления на военном параде Николаса Мадуро атаковали дроны со взрывчаткой. Их удалось сбить. Ранения получили семеро военнослужащих. Сам Мадуро не пострадал.

Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США

После покушения власти Венесуэлы сообщили о задержании шестерых подозреваемых. Мадуро заявил, что участников покушения поддерживали из Колумбии и США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро стал мишенью теракта во время военного парада в столице страны Каракасе 4 августа. На него и других чиновников направили дрон со взрывчаткой.