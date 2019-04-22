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Лидеры ЕС Туск и Юнкер написали Зеленскому письмо

Лидеры ЕС Туск и Юнкер написали Зеленскому письмо (5 новостей)

«Туск и Юнкер пообещали Зеленскому поддержку  Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск поздравили Владимира Зеленского с победой…»

После публикации промежуточных результатов выборов 2019 глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Юнкера.

В частности, Юнкер поздравил Зеленского с избранием, а также выразил ему признательность за приверженность демократии и верховенству закона.

"Как президент Украины, вы можете рассчитывать на поддержку ЕС на пути реформ в Украине, включая укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, поддержание макрофинансовой стабильности и реформы энергетического сектора. Мы твердо верим, что дальнейшее выполнение Соглашения об ассоциации Украины ЕС, включая зону свободной торговли, может стать важным инструментом в этом отношении. Вы также можете рассчитывать на постоянную и неизменную поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявил Юнкер.

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Он также отметил, что с нетерпением ждет встречи в кратчайшие сроки.

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