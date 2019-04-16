Лига чемпионов, Барселона - Манчестер Юнайтед: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть

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Обновлено в 13:41 Игра начнется в 22:00

Обновлено в 15:09 Сегодня манкунианцы попытаются совершить очередное чудо. обыграв на выезде Барселону.