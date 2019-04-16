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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:09
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Лига чемпионов, Барселона - Манчестер Юнайтед: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть

Лига чемпионов, Барселона - Манчестер Юнайтед: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть (9 новостей)

«Манкунианцам на «Камп Ноу» нужно обязательно забивать»

Барселона в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов принимает дома Манчестер Юнайтед. Матч пройдет на стадионе Камп Ноу 16 апреля. Первая встреча МЮ - Барселона команд закончилась со счетом 0:1 Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Барселона - Манчестер Юнайтед. Работать на матче в Каталонии УЕФА доверил немецкому рефери 43-летнему Феликсу Брыху, в повседневной жизни занимающийся адвокатской деятельностью. Манчестер Юнайтед сенсационно выбивший из Лиги чемпионов ПСЖ, в последнее время слегка сбавил обороты в чемпионате Англии. Команда Уле Гуннара Сульшера занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ. Смотреть онлайн Барселона - Манчестер Юнайтед / фото: iSport.ua В свою очередь, Барселона провела 6 апреля на Камп Ноу важнейший матч против Атлетико. Победа со счетом 2:0 практически гарантировала Месси и компании золотые медали чемпионата Испании. Последние очные встречи Манчестер Юнайтед и Барселоны: 26.07.2017 Барселона – Манчестер Юнайтед 1:0 Международный Кубок Чемпионов 2017 25.07.2015 Барселона – Манчестер Юнайтед 1:3 Международный Кубок Чемпионов 2015 30.07.2011 Барселона – Манчестер Юнайтед 1:2 Вызов Мирового Футбола 2011, Финальный раунд 28.05.2011 Барселона – Манчестер Юнайтед 3:1 Лига Чемпионов УЕФА 2010/11, Финал 27.05.2009 Барселона – Манчестер Юнайтед 2:0 Лига Чемпионов УЕФА 2008/09, Финал Где смотреть прямую трансляцию Поединок Барселона - Манчестер Юнайтед 16 апреля, начиная с 22:00, покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1. Прогноз на матч Барселона - Манчестер Прогноз на матч Барселона - Манчестер Юнайтед / фото: iSport.ua Согласно котировкам букмекеров, шансов на победу в этом матче больше у хозяев поля. Специалисты из William Hill установили похожие котировки - 1.41 на победу каталонцев и 8.15 - на успех красных дьяволов. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 5.25. Эксперты PariMatch победу команды Эрнесто Вальверде оценили в 1,83, на Манчестер 8,10. На то, что матч закончится вничью - здесь принимают ставки на 5,40.

Обновлено в 13:41 Игра начнется в 22:00

Обновлено в 15:09 Сегодня манкунианцы попытаются совершить очередное чудо. обыграв на выезде Барселону.

ФОТО К НОВОСТИ: «Лига чемпионов, Барселона - Манчестер Юнайтед: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть»
Фото Лига чемпионов, Барселона - Манчестер Юнайтед: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть
Фото Барселона - Манчестер Юнайтед. Онлайн матча Лиги Чемпионов
Фото Барселона - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть ответный матч
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Униан Униан  ·  16.04.19, 06:06 В дуэли между каталонцами и "МЮ" определится судьба путевки в полуфинал турнира.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.04.19, 08:01 Сьогодні відбудеться повторний матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
Terrikon Terrikon  ·  16.04.19, 10:00 "Барселона", как и "Ювентус" в Серии А, осознанно пожертвовала матчем Ла Лиги, сыграв вничью с "Уэской" (0:0). Причина уважительная - каталонцам нужен был отдых перед ответным матчем с "Манчестер Юнайтед".…
Апостроф Апостроф  ·  16.04.19, 10:23 16 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сыграют испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  16.04.19, 12:35 Манкунианцам на «Камп Ноу» нужно обязательно забивать
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  16.04.19, 13:41 Игра начнется в 22:00
Телеграф Телеграф  ·  16.04.19, 15:09 Сегодня манкунианцы попытаются совершить очередное чудо. обыграв на выезде Барселону.
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