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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 00:21
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Лига чемпионов. "Шахтер" - "Лион". Онлайн-трансляция

Лига чемпионов. "Шахтер" - "Лион". Онлайн-трансляция (43 новости)

«Матч завершился со счетом 1:1»

Шахтер в групповом этапе Лиги чемпионов принимает дома французский Лион. Матч пройдет на стадионе Олимпийский в Киеве 12 декабря. УЕФА в срочном порядке, за шесть дней до игры, принял решение о невозможности проведения матча в Харькове в связи с введением военного положения на территории области. Первый поединок между командами закончился со счетом 2-2. Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Шахтер - Лион. Поединок между командами начнется в 22:00. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес. Лион: Антони Лопеш, Жезон Денайер, Марсело, Кенни Тете, Марсал, Ферлан Менди, Уссем Ауар, Бертран Траоре, Люка Тузар, Мемфис Депай, Набиль Фекир. Последние игры команд в чемпионатах В последнем матче чемпионата Украины донецкий Шахтер уверенно обыграл команду Мариуполь со счетом 0-3. В чемпионате Украины Шахтер занимает 1 место в таблице. Французский Лион в местном чемпионате играл с командой Ренн, матч закончился со счетом 0-2. В местном чемпионате Лион занимает 4 место. Турнирная таблица Лиги Чемпионов Турнирная таблица Лиги Чемпионов / фото: google.com Сейчас в турнирной таблице Лиги Чемпионов команда Паулу Фонсеки занимает 3 место с 5 очками, на первом месте расположился Манчестер Сити с наибольшим количеством очков. Команда Лион находится на 2 месте в турнирной таблице с 7 очками. Погода в день матча На момент начала встречи в Киеве синоптики осадков не обещают, столбики термометров будут показывать температуру - 4/-6 градусов Цельсия. Прогноз на матч Прогноз на матч Шахтер Лион / фото: iSport.ua Букмекерские конторы отдают предпочтение украинской команде. К примеру, William Hill ставит на победу хозяев поля коэффициент 2,30, а на Лион - 2,90. Ничья в матче оценивается с вероятностью в 3,70. Букмекеры из Фаворит спорт поставили на победу горняков 2,25, Лион – 2,95. Ничья в матче оценивается с вероятностью в 3,75. Эксперты PariMatch победу команды Паулу Фонсеки оценили в 2,37, на Лион 2,87. На то, что матч закончится вничью - здесь принимают ставки на 3,80. Смотрите текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер - Лион

Обновлено в 00:18 Через несколько минут украинцы использовали свой же первый момент. В затяжной атаке Исмаили ворвался слева в штрафную и прострелил вперед, где Жуниор Мораес поймал мяч и нанес точный выстрела.

Обновлено в 00:21 В Киеве перед матчем «Шахтер»-«Лион» столичная полиция задержала группу молодых людей, которые провоцировали правоохранителей возле спортивного комплекса на Печерске.

ФОТО К НОВОСТИ: «Лига чемпионов. "Шахтер" - "Лион". Онлайн-трансляция»
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Фото Шахтер – Лион. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фото Шахтер - Лион, LIVE (первый тайм) 0:0
Фото "Шахтер" – "Лион" – 0-0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Фото На матче Шахтер – Лион вывесили баннер «Шахтар, вам тут не раді»
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Terrikon Terrikon  ·  12.12.18, 18:12 Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев собирается сегодня на НСК "Олимпийский" поддержать "Шахтер" в матче с "Лионом"
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  12.12.18, 18:35 Игра начнется в 22:00
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  12.12.18, 21:43 В Киеве перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" столичная полиция задержала группу молодых людей, которые провоцировали правоохранителей возле НСК "Олимпийский". Инцидент произошел накануне футбольного…
Телеграф Телеграф  ·  12.12.18, 21:43 12 декабря Шахтер в Киеве примет Лион.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  12.12.18, 21:52 Перед донецким "Шахтером" в матче против французского "Лиона" стоит единственная задача – победить, чтобы продолжить выступления в Лиге чемпионов. Поэтому все определится в среду, 12 декабря, в очном…
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Униан Униан  ·  12.12.18, 21:55 Нарушители провоцировали полицию.
Голос.UA Голос.UA  ·  12.12.18, 22:00 Шахтер – Лион онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в рамках 6 тура Лиги Чемпионов (группа F) Несмотря на разгромные поражения от «Манчестер Сити» и неудачи в других матчах, «Шахтер» все-таки…
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Sport.ua Sport.ua  ·  12.12.18, 22:11 Донецкий клуб холодно встретили в заснеженном Киеве
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  12.12.18, 22:15 Вечером 12 декабря незадолго до начала матча Лиги чемпионов между футбольными клубами "Шахтер" и "Лион" полиция задержала 27 правонарушителей, которые пытались спровоцировать беспорядки. Об этом сообщает…
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  12.12.18, 23:59 Сегодня, 12 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве ФК "Шахтер" встречался с французским "Лионом" в заключительном матче на групповом этапе Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 1:1.Счет открыли украинцы…
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Канал 112 Канал 112  ·  13.12.18, 00:02 Донецкий "Шахтер" в Киеве на "Олимпийском" играл матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона". "Шахтер" - "Лион" 1:1 Голы: Мораес, 22 - Фекир, 65 "Шахтер": Пятов – Матвиенко,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.12.18, 00:02 "Горняки" опустились в Лигу Европы.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.12.18, 00:03 Донецкий "Шахтер" в матче против французского "Лиона" должен был только побеждать, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов. В противном случае "горняки" вылетали в Лигу Европы. Шахтер – Лион 1:1 Голы:…
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РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.18, 00:07 В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов украинский «Шахтёр» принимал французский «Лион». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 1:1.На гол Мораеса в середине…
Апостроф Апостроф  ·  13.12.18, 00:13 Донецкий "Шахтер" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов не сумел обыграть "Лион" и выйти в плей-офф турнира. Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась вничью - 1:1.
УНН УНН  ·  13.12.18, 00:18 Старт поединка прошел в умеренном темпе и не запомнился голевыми моментами. Можно вспомнить попытку с левой от Фекир с угла штрафной — мяч прошел мимо створ. Зато…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.12.18, 00:21 В Киеве перед матчем «Шахтер»-«Лион» столичная полиция задержала группу молодых людей, которые провоцировали правоохранителей возле спортивного комплекса на Печерске.
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