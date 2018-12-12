Лига чемпионов. "Шахтер" - "Лион". Онлайн-трансляция

Шахтер в групповом этапе Лиги чемпионов принимает дома французский Лион. Матч пройдет на стадионе Олимпийский в Киеве 12 декабря. УЕФА в срочном порядке, за шесть дней до игры, принял решение о невозможности проведения матча в Харькове в связи с введением военного положения на территории области. Первый поединок между командами закончился со счетом 2-2. Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Шахтер - Лион. Поединок между командами начнется в 22:00. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес. Лион: Антони Лопеш, Жезон Денайер, Марсело, Кенни Тете, Марсал, Ферлан Менди, Уссем Ауар, Бертран Траоре, Люка Тузар, Мемфис Депай, Набиль Фекир. Последние игры команд в чемпионатах В последнем матче чемпионата Украины донецкий Шахтер уверенно обыграл команду Мариуполь со счетом 0-3. В чемпионате Украины Шахтер занимает 1 место в таблице. Французский Лион в местном чемпионате играл с командой Ренн, матч закончился со счетом 0-2. В местном чемпионате Лион занимает 4 место. Турнирная таблица Лиги Чемпионов Турнирная таблица Лиги Чемпионов / фото: google.com Сейчас в турнирной таблице Лиги Чемпионов команда Паулу Фонсеки занимает 3 место с 5 очками, на первом месте расположился Манчестер Сити с наибольшим количеством очков. Команда Лион находится на 2 месте в турнирной таблице с 7 очками. Погода в день матча На момент начала встречи в Киеве синоптики осадков не обещают, столбики термометров будут показывать температуру - 4/-6 градусов Цельсия. Прогноз на матч Прогноз на матч Шахтер Лион / фото: iSport.ua Букмекерские конторы отдают предпочтение украинской команде. К примеру, William Hill ставит на победу хозяев поля коэффициент 2,30, а на Лион - 2,90. Ничья в матче оценивается с вероятностью в 3,70. Букмекеры из Фаворит спорт поставили на победу горняков 2,25, Лион – 2,95. Ничья в матче оценивается с вероятностью в 3,75. Эксперты PariMatch победу команды Паулу Фонсеки оценили в 2,37, на Лион 2,87. На то, что матч закончится вничью - здесь принимают ставки на 3,80. Смотрите текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер - Лион

Обновлено в 00:18 Через несколько минут украинцы использовали свой же первый момент. В затяжной атаке Исмаили ворвался слева в штрафную и прострелил вперед, где Жуниор Мораес поймал мяч и нанес точный выстрела.

Обновлено в 00:21 В Киеве перед матчем «Шахтер»-«Лион» столичная полиция задержала группу молодых людей, которые провоцировали правоохранителей возле спортивного комплекса на Печерске.