Лига Европы. Арсенал - Валенсия: онлайн-трансляция матча

В четверг Арсенал продолжит свою борьбу в Лиге Европы. Матч против Валенсии пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Начало - в 22.00. Ответный поединок команд пройдет в четверг 9 мая. Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Арсенал - Валенсия. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Арсенал - фаворит, но Валенсия может дать бой. СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ Арсенал – Чех, Папастатопулос, Колашинац, Мустафи, Косьельни, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Озил, Джака, Обамеянг, Ляказетт. Валенсия – Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Диакаби, Гедеш, Солер, Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго. Арсенал во второй раз подряд добрался до 1/2 финала Лиги Европы - год назад лондонцы проиграли мадридскому Атлетико, а теперь попробуют не допустить прошлогодней неудачи в противостоянии с Валенсией. Арсенал уверенно прошел групповой этап, а потом не прикладывая усилий выбил в плей-офф БАТЭ и Ренн, и лишь в 1/4 финала лондонцам попался серьезный соперник в лице Наполи, но и он был обыгран с общим счетом 3:0. Валенсия попала в Лигу Европы, вылетев из Лиги чемпионов, где на групповом этапе уступила МЮ и Ювентусу. Уже в плей-офф Лиги Европы были обыграны Селтик, Краснодар и Вильяреал. Арсенал - Валенсия онлайн / фото: iSport.ua Последние игры Арсенал 28.04.19 Лестер - Арсенал - 3:0 24.04.19 Вулверхэмптон - Арсенал - 3:1 21.04.19 Арсенал - Кристал Пэлас - 2:3 18.04.19 Наполи - Арсенал - 0:1 15.04.19 Уотфорд - Арсенал - 0:1 Последние игры Валенсия 28.04.19 Валенсия - Эйбар - 0:1 24.04.19 Атлетико - Валенсия - 3:2 21.04.19 Бетис - Валенсия - 1:2 18.04.19 Валенсия - Вильярреал - 2:0 14.04.19 Валенсия - Леванте - 3:1 Очные встречи 08.08.09 Валенсия - Арсенал - 2:0 19.03.03 Валенсия - Арсенал - 2:1 10.12.02 Арсенал - Валенсия - 0:0 17.04.01 Валенсия - Арсенал - 1:0 04.04.01 Арсенал - Валенсия - 2:1 Ориентировочные составы команд Смотреть Арсенал - Валенсия / фото: iSport.ua Арсенал: Лено - Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Косельни, Колашинац - Торрейра, Джака - Мхитарян, Ивоби - Ляказетт, Обамеянг. Валенсия: Нето - Диакаби, Паулиста, Ронкалья, Гайя - Торрес, Парехо, Васс, Гедеш - Родриго, Гамейро. Где смотреть прямую трансляцию Поединок Арсенал - Валенсия 2 мая, начиная с 22:00, покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1. Прогноз на матч Арсенал - Валенсия Онлайн - трансляция Арсенал - Валенсия / фото: ILoveValencia Согласно котировкам букмекеров, шансов на победу в этом матче больше у хозяев поля. Специалисты из William Hill установили котировки - 1.95 на победу англичан и 3.90 - на успех гостей. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3.40.

Эксперты PariMatch победу команды Арсенал оценили в 2,02, на Валенсию 4,00. На то, что матч закончится вничью - здесь принимают ставки на 3,45.

Обновлено в 00:06 Арсенал – Валенсия 3:1 Голы: Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 – Диахаби, 11

Лига Европы. Где сегодня смотреть матч Динамо - Челси

Обновлено в 00:12 Голы: Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 — Диакаби, 11