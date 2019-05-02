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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 00:12
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Лига Европы. Арсенал - Валенсия: онлайн-трансляция матча

Лига Европы. Арсенал - Валенсия: онлайн-трансляция матча (18 новостей)

«Дублем отличился Александр Ляказетт»

В четверг Арсенал продолжит свою борьбу в Лиге Европы. Матч против Валенсии пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Начало - в 22.00. Ответный поединок команд пройдет в четверг 9 мая. Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Арсенал - Валенсия. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Арсенал - фаворит, но Валенсия может дать бой. СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ Арсенал – Чех, Папастатопулос, Колашинац, Мустафи, Косьельни, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Озил, Джака, Обамеянг, Ляказетт. Валенсия – Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Диакаби, Гедеш, Солер, Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго. Арсенал во второй раз подряд добрался до 1/2 финала Лиги Европы - год назад лондонцы проиграли мадридскому Атлетико, а теперь попробуют не допустить прошлогодней неудачи в противостоянии с Валенсией. Арсенал уверенно прошел групповой этап, а потом не прикладывая усилий выбил в плей-офф БАТЭ и Ренн, и лишь в 1/4 финала лондонцам попался серьезный соперник в лице Наполи, но и он был обыгран с общим счетом 3:0. Валенсия попала в Лигу Европы, вылетев из Лиги чемпионов, где на групповом этапе уступила МЮ и Ювентусу. Уже в плей-офф Лиги Европы были обыграны Селтик, Краснодар и Вильяреал. Арсенал - Валенсия онлайн / фото: iSport.ua Последние игры Арсенал 28.04.19 Лестер - Арсенал - 3:0 24.04.19 Вулверхэмптон - Арсенал - 3:1 21.04.19 Арсенал - Кристал Пэлас - 2:3 18.04.19 Наполи - Арсенал - 0:1 15.04.19 Уотфорд - Арсенал - 0:1 Последние игры Валенсия 28.04.19 Валенсия - Эйбар - 0:1 24.04.19 Атлетико - Валенсия - 3:2 21.04.19 Бетис - Валенсия - 1:2 18.04.19 Валенсия - Вильярреал - 2:0 14.04.19 Валенсия - Леванте - 3:1 Очные встречи 08.08.09 Валенсия - Арсенал - 2:0 19.03.03 Валенсия - Арсенал - 2:1 10.12.02 Арсенал - Валенсия - 0:0 17.04.01 Валенсия - Арсенал - 1:0 04.04.01 Арсенал - Валенсия - 2:1 Ориентировочные составы команд Смотреть Арсенал - Валенсия / фото: iSport.ua Арсенал: Лено - Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Косельни, Колашинац - Торрейра, Джака - Мхитарян, Ивоби - Ляказетт, Обамеянг. Валенсия: Нето - Диакаби, Паулиста, Ронкалья, Гайя - Торрес, Парехо, Васс, Гедеш - Родриго, Гамейро. Где смотреть прямую трансляцию Поединок Арсенал - Валенсия 2 мая, начиная с 22:00, покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1. Прогноз на матч Арсенал - Валенсия Онлайн - трансляция Арсенал - Валенсия / фото: ILoveValencia Согласно котировкам букмекеров, шансов на победу в этом матче больше у хозяев поля. Специалисты из William Hill установили котировки - 1.95 на победу англичан и 3.90 - на успех гостей. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3.40. 

Эксперты PariMatch победу команды Арсенал оценили в 2,02, на Валенсию 4,00. На то, что матч закончится вничью - здесь принимают ставки на 3,45.

Обновлено в 00:06 Арсенал – Валенсия 3:1 Голы: Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 – Диахаби, 11

Лига Европы. Где сегодня смотреть матч Динамо - Челси
Лига Европы. Где сегодня смотреть матч Динамо - Челси

Обновлено в 00:12 Голы: Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 — Диакаби, 11

ФОТО К НОВОСТИ: «Лига Европы. Арсенал - Валенсия: онлайн-трансляция матча»
Фото Арсенал - Валенсия: прогноз букмекеров
Фото Арсенал - Валенсия Онлайн-трансляция матча/В Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы
Фото Лига Европы. Арсенал - Валенсия: онлайн-трансляция матча
Фото Арсенал – Валенсия. Стартовые составы команд
Фото Арсенал - Валенсия 0:0. Онлайн матча Лиги Европы
Фото Арсенал – Валенсия – 0:0. LIVE
Фото Арсенал – Валенсия 0:0 онлайн-трансляция матча
Фото Арсенал – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фото Арсенал - Валенсия 2:1. Онлайн матча Лиги Европы
Фото Арсенал – Валенсия. Видео гола Диакаби
Фото "Арсенал" за восемь минут добыл волевую победу над "Валенсией" в полуфинале Лиги Европы
Фото Арсенал с комфортным преимуществом обыграл дома Валенсию
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  02.05.19, 18:05 Английский "Арсенал" и испанская "Валенсия" в полуфинале Лиги Европы поборются за путевку в финал турнира. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1"2 мая 22:00Лондон,…
Апостроф Апостроф  ·  02.05.19, 19:20 Лондонский "Арсенал" на своем поле примет испанскую "Валенсию" в рамках полуфинала Лиги Европы. "Апостроф" будет следить за ходом англо-испанского противостояния в онлайн-трансляции.
Телеграф Телеграф  ·  02.05.19, 20:30 В первом матче полуфинальной пары Лиги Европы лондонский Арсенал примет на Эмирейтс испанскую Валенсию.
Sport.ua Sport.ua  ·  02.05.19, 20:46 Матч начнется в 22:00 по Киеву
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  02.05.19, 21:55 Следите за текстовой трансляцией первого полуфинального поединка Лиги Европы
Голос.UA Голос.UA  ·  02.05.19, 22:00 Арсенал – Валенсия онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в рамках 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» не слишком уверенно проводит нынешний сезон в Премьер-Лиге – команда Унаи Эмери близка к…
Sport.ua Sport.ua  ·  02.05.19, 22:00 Смотрите лучшие фрагменты матча 1/2 финала Лиги Европы
Sport.ua Sport.ua  ·  02.05.19, 22:46 Защитник испанского клуба открыл счет в матче
Апостроф Апостроф  ·  02.05.19, 23:51 В первом матче 1/2 финала Лиги Европы английский "Арсенал" обыграл испанскую "Валенсию" со счетом 3:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".
ТСН ТСН  ·  02.05.19, 23:55 Дублем отличился Александр Ляказетт.
Sport.ua Sport.ua  ·  02.05.19, 23:56 «Канониры» одержали победу, но выездной гол позволяет левантийцам рассчитывать на успех
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  02.05.19, 23:59 После мяча «летучих мышей» подопечные Эмери ответили трижды
Униан Униан  ·  03.05.19, 00:00 Две команды из Лондона имеют лучшие шансы сыграть в финале Лиги Европы в Баку.
Телеграф Телеграф  ·  03.05.19, 00:04 Завершился первый полуфинальный матч Лиги Европы между лондонским Арсеналом и испанской Валенсией.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.05.19, 00:06 Лондонский "Арсенал" сумел уверенно победить испанскую "Валенсию" в первом матче полуфинального противостояния. Арсенал – Валенсия 3:1 Голы: Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 – Диахаби, 11
Канал 112 Канал 112  ·  03.05.19, 00:12 Лондонский "Арсенал" дома принимал "Валенсию" в первом полуфинале Лиги Европы. Пропустив первыми, лондонцы усилиями Ляказетта и Обамяенга вырвали уверенную победу. "Арсенал" - "Валенсия" 3:1 Голы: Ляказетт,…
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