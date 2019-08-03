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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 15:28
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Лига Европы. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция

Лига Европы. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция (7 новостей)

«Срок арендного соглашения – один год»

Нападающий "Динамо" Назарий Русин отправится в аренду в луганскую "Зарю".

По информации "Трибуны", игрок присоединится к "Заре" сегодня, 3 августа.

Русин может дебютировать в луганской команде в матче против софийского ЦСКА в Лиге Европы.

Матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы софийский ЦСКА "Заря" состоится 8 августа.

Владлен Юрченко стал игроком
Владлен Юрченко стал игроком "Зари"

Обновлено в 14:43 Выездной поединок против софийского ЦСКА команда Виктора Скрипника начнет в 20:30 по Киеву в четверг, 8 августа.

Обновлено в 15:28 Русин с большой долей вероятности проведет свой первый матч в футболке "Зари" на следующей неделе, когда в третьем отборочном раунде Лиги Европы подопечные Виктора Скрипника будут принимать софийский ЦСКА.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  03.08.19, 11:51 Команда Виктора Скрипника сыграет в Болгарии
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  03.08.19, 11:55 Следите на нашем сайте за встречей луганчан в Болгарии
Sport.ua Sport.ua  ·  03.08.19, 12:45 Первый матч луганчане проведут на выезде
Terrikon Terrikon  ·  03.08.19, 14:26 Срок арендного соглашения – один год.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.08.19, 14:43 Стало известно время начала первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы ЦСКА София – "Заря". Выездной поединок против софийского ЦСКА команда Виктора Скрипника начнет в 20:30 по Киеву в четверг,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.08.19, 15:28 Луганская "Заря" арендовала форварда киевского "Динамо" Назария Русина. Срок арендного соглашения – один год. Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.Русин с большой долей вероятности проведет…
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