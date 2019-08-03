Лига Европы. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция

Сегодня в 12:55

Нападающий "Динамо" Назарий Русин отправится в аренду в луганскую "Зарю".

По информации "Трибуны", игрок присоединится к "Заре" сегодня, 3 августа.

Русин может дебютировать в луганской команде в матче против софийского ЦСКА в Лиге Европы.

Матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы софийский ЦСКА "Заря" состоится 8 августа.

Владлен Юрченко стал игроком "Зари"

Обновлено в 14:43 Выездной поединок против софийского ЦСКА команда Виктора Скрипника начнет в 20:30 по Киеву в четверг, 8 августа.

Обновлено в 15:28 Русин с большой долей вероятности проведет свой первый матч в футболке "Зари" на следующей неделе, когда в третьем отборочном раунде Лиги Европы подопечные Виктора Скрипника будут принимать софийский ЦСКА.