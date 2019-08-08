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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:49
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Лига Европы: ЦСКА - Заря: онлайн-трансляция матча

Лига Европы: ЦСКА - Заря: онлайн-трансляция матча (14 новостей)

«Назарий Русин остался в запасе»

Луганская "Заря" играет матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. Соперник – болгарский ЦСКА. Начало матча в 20:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча состоится на телеканале УНИАН.

Перед началом матча стали известны стартовые составы команд. Стоит отметить, что "Заре" не поможет травмированный Громов. Игрок, забивший в двух матчах против "Будучности" три гола, остался в Запорожье. Зато новичок команды Русин попал в запас.

Стартовые составы

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ЦСКА София: Черняускас, Альбентоса, Томас, Занев, Турицов, Бикель, Малинов, Жефферсон, Родригеш, Сов, Эвандро Запасные: Бузатто, Кэри, Вотт, Соломон-Отабор, Фаббрини, Антов, Галабов

Заря: Шевченко, Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисения, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Лунев, Будковский Запасные: Василий, Каменюка, Леднев, Кабаев, Русин, Чеберко, Арвеладзе

ЦСКА – Заря онлайн трансляция

Обновлено в 21:35 "Заря" на равных играла с соперником на его поле в начале встречи. Луганчане проводили атаку, пробивали по воротам. Но первые пропустили. На 12-й минуте Эвандро удачно сыграл, замкнув прострел с фланга. Мяч влетел в сам угол ворот Шевченко.

Обновлено в 21:49 «Заря» сравняла счет в матче с ЦСКА

ФОТО К НОВОСТИ: «Лига Европы: ЦСКА - Заря: онлайн-трансляция матча»
Фото Игорь ЦЫГАНЫК: «Заря выиграет у ЦСКА в Софии первый матч»
Фото Лига Европы: ЦСКА - Заря: онлайн-трансляция матча
Фото ЦСКА - Заря: онлайн-трансляция матча
Фото Состав Зари на матч Лиги Европы с ЦСКА
Фото ЦСКА (София) - Заря: стартовые составы на матч Лиги Европы
Фото ЦСКА (София) - Заря: онлайн-трансляция матча
Фото ЦСКА - Заря - 0:0: онлайн-трансляция матча
Фото ЦСКА – Заря. Видео гола Эвандро
Фото ЦСКА – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фото ЦСКА – Заря. Видео гола Юрченко
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