Лига Европы: стало известно с кем "Шахтер" сыграет в 1/16 финала

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 Лиги Европы по футболу, сообщает iSport. Среди участников, которые продолжают борьбу за трофей, есть представитель Украины - донецкий "Шахтер". Горняки "понизились" в классе, заняв третье место на групповом этапе Лиги Чемпионов. "Шахтер" попал в число "несеяных" команд, поскольку в рейтинге неудачников ЛЧ уступил "Интеру", "Аяксу", "Зальцбургу" и "Бенфике". Именно с лиссабонским клубом "Шахтер" и сыграет в 1/16 финала. Традиционно "сеяные" команды сыграют ответные матчи на своем поле. На этом этапе не могли встретиться клубы из одной ассоциации, и клубы, которые играли в одной группе Лиги Еврорпы. Пары 1/16 финала Лиги Европы: Вулверхэмптон - Эспаньол Спортинг - Башакшехир Хетафе - Аякс Байер - Порту Копенгаген - Селтик АПОЭЛ - Базель Клуж - Севилья Олимпиакос - Арсенал Алкмар - ЛАСК Брюгге - Манчестер Юнайтед Лудогорец - Интер Айнтрахт - Зальцбург Шахтер - Бенфика Вольфсбург - Мальме Гент - Рома Рейнджерс – Брага Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Начало в 19:55 и 22:00 по киевскому времени. Как ранее сообщал Фокус: В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на домашнем стадионе в Харькове проиглал со счетом 0:3 итальянской "Аталанте" и покинул турнир. "Горняки" продолжат выступления в Лиге Европы. Полузащитник "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году.

Обновлено в 16:11 В понедельник, 16 декабря, прошла жеребьевка участников Лиги Европы на этапе 1/16. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 канал". Недавно с европейского клубного...

Обновлено в 17:23 Считаю, "Шахтеру" вполне по силам одолеть "Бенфику". Будет нелегко, но есть время подготовиться, разобрать сильные и слабые стороны португальцев. "Бенфика" любит контролировать мяч, совершать быстрые контратаки, – цитирует Кривцова сайт "горняков".