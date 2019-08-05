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Лига Европы: "Заря" и "Мариуполь" получили потенциальных соперников в раунде плей-офф

Лига Европы: "Заря" и "Мариуполь" получили потенциальных соперников в раунде плей-офф (4 новости)

«Украинские клубы Заря и Мариуполь узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте УЕФА.Луганчане…»

Комитет арбитров УЕФА назначил судейские бригады на матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Арбитров на свои матчи узнали луганская "Заря" и "Мариуполь".

Матч ЦСКА София – "Заря" обслужит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

Его ассистентами будут: Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Четвертый арбитр – Лионель Тчуди.

На поединке этой же стадии Лиги Европы между "Мариуполем" и АЗ Алкмар отработают судьи из Дании. Главный арбитр Микаэль Тюкгаард. Его ассистенты Кристиан Бриксен и Элвис Борич. Четвертый арбитр – Миккель Реддер.

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Луганская "Заря" первый матч с ЦСКА сыграет в Болгарии, начало – в 20:30. "Мариуполь" проведет первую игру против АЗ дома, старт поединка – в 20:00.

В раунде плей-офф Лиги Европы "Заря" может сыграть с "Люцерном" или "Эспаньолом", "Мариуполь" – с "Антверпеном" или "Викторией" Пльзень.

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РБК Украина РБК Украина  ·  05.08.19, 14:58 Украинские клубы "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте УЕФА.Луганчане могут встретиться с победителем пары "Люцерн"…
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