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Политика
ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 16:40
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Литва настаивает на усилении санкций против РФ из-за выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО

Литва настаивает на усилении санкций против РФ из-за выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО (6 новостей)

«Литва призывает ужесточить санкции в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО»

Министерство иностранных дел Литвы осуждает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса и призывает международное сообщество ужесточить санкции в отношении России. Об этом сказано в заявлении пресс-службы МИДа Литвы, передают Українськi Новини. "Министерство иностранны

Обновлено в 16:01 Министерство иностранных дел Литвы осуждает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса и призывает международное сообщество ужесточить санкции в отношении России. Об этом сказано в заявлении пресс-службы МИДа Литвы, передают Українськi Новини. "Министерство иностранны

Обновлено в 16:40 Литва призывает международное сообщество не признавать незаконно выданные Российской Федерацией документы и неуклонно усиливать санкции в отношении России.

ФОТО К НОВОСТИ: «Литва настаивает на усилении санкций против РФ из-за выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО»
Фото Литва призывает ужесточить санкции в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО
Фото Российские паспорта в ОРДЛО: Литва настаивает на ужесточении санкций
Фото Литва призвала ужесточить санкции против России
Фото МИД Литвы расценивает указ Путина о выдаче российских паспортов в ОРДЛО как давление на Зеленского
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.04.19, 14:22 Литва призывает ужесточить санкции в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.04.19, 14:32 Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России, подчеркнули в МИД Литвы.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.04.19, 14:42 Литва призывает ужесточить санкции в отношении РФ из-за решения об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 14:49 Литва призывает ужесточить санкции в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  25.04.19, 16:40 Литва призывает международное сообщество не признавать незаконно выданные Российской Федерацией документы и неуклонно усиливать санкции в отношении России.
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