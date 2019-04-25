Литва настаивает на усилении санкций против РФ из-за выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО

Министерство иностранных дел Литвы осуждает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса и призывает международное сообщество ужесточить санкции в отношении России. Об этом сказано в заявлении пресс-службы МИДа Литвы, передают Українськi Новини. "Министерство иностранны
Обновлено в 16:01 Министерство иностранных дел Литвы осуждает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса и призывает международное сообщество ужесточить санкции в отношении России. Об этом сказано в заявлении пресс-службы МИДа Литвы, передают Українськi Новини. "Министерство иностранны
Обновлено в 16:40 Литва призывает международное сообщество не признавать незаконно выданные Российской Федерацией документы и неуклонно усиливать санкции в отношении России.