Литва объявила персоной нон грата Григория Лепса (4 новости) «Литва объявила персоной нон грата российского исполнителя Григория Лепса, которого подозревают в связях с криминальным миром»

Литва объявила персоной нон грата российского исполнителя Григория Лепса. Его подозревают в связях с криминальным миром.

Санкции вступили в силу на основании списка Магнитского, который позволяет включать в "черный список" лиц, связанных с коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека, пишет Delfi.

Соответствующее решение подписал министр внутренних дел Литвы Еймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс сказал, что Лепса предложили внести в этот список "после консультаций с союзниками".

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Нам кажется, что то, что ему инкриминируют в США – достаточный повод для внесения в наш список, – отметил Скусявичюс.

Внести Лепса в "черный список" предлагали и депутаты-консерваторы Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас. Исполнитель приезжал в Литву с концертом в марте 2019 года.

В чем подозревают Григория Лепса? Исполнитель может быть связан с российской мафией. По данным американских источников, он выступал курьером и передавал деньги разным лицам от лидеров одной из группировок. Лепс в Украине так же персона нон грата.