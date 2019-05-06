Ливерпуль - Барселона. Онлайн матча Лиги Чемпионов

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Ливерпуль в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов принимает дома Барселону. Матч пройдет на стадионе Энфилд во вторник 7 мая. Первая встреча команд закончилась уверенной победой для Барселоны…

"Ливерпуль" попытается взять реванш после крупной победы каталонского клуба в домашних стенах.

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