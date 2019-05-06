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Ливерпуль - Барселона. Онлайн матча Лиги Чемпионов

Ливерпуль - Барселона. Онлайн матча Лиги Чемпионов (4 новости)

«Поединок из Испании – на нашем сайте»

"Ливерпуль" попытается взять реванш после крупной победы каталонского клуба в домашних стенах.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ливерпуль - Барселона. Онлайн матча Лиги Чемпионов»
Фото Ливерпуль - Барселона. Онлайн матча Лиги Чемпионов
Фото Ливерпуль - Барселона: где смотреть ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Фото Где смотреть онлайн Ливерпуль – Барселона: расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.05.19, 17:12   Ливерпуль в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов принимает дома Барселону. Матч пройдет на стадионе Энфилд во вторник 7 мая. Первая встреча команд закончилась уверенной победой для Барселоны…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  06.05.19, 18:27 Поединок из Испании – на нашем сайте
Обозреватель Обозреватель  ·  06.05.19, 21:53 В первой встречи каталонцы разбили соперника 3:0
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